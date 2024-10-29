منظومة "إسكندر" الصاروخية الروسية تظهر علنا لأول مرة في الجزائر

في أول ظهور علني لها في الجزائر، شوهدت منظومة الصواريخ الباليستية القصيرة المدى، الروسية الصنع Iskander-E ، وذلك قبل العرض العسكري لإحياء الذكرى السبعين للثورة الجزائرية، وهي المرة الأولى التي يظهر فيها هذا النظام الصاروخي بصور واضحة في ترسانة دولة عربية.

وكانت الجزائر قد حصلت على أربعة أفواج من منظومة Iskander-E بين عامي 2013 و2017. وتضم هذه الأفواج حوالي 50 مركبة و48 صاروخًا لكل فوج، بما في ذلك 12 قاذفة و12 ناقلة محملة و11 مركبة قيادة ومركبات دعم مختلفة.

وقد أظهر الجيش الجزائري لأول مرة استخدام نظام الصواريخ العملياتية التكتيكية Iskander-E، في عام 2020. وتم حينها استخدام المجمع الروسي خلال التدريبات الواسعة النطاق التي جرت في 13 نوفمبر من هذا العام، حيث عرضت حينها قناة التلفزيون الوطنية لقطات لعمليات إطلاق النار. ولكن كانت المشاهد ملتقطة عن بعد، ولم تشاهد تفاصيل المعدات.

ويبلغ مدى نظام "إسكندر" الذي طورته روسيا، 500 كيلومتر ويمكن أن يصل إلى سرعات تصل إلى 6 ماخ. وهو مصمم لضرب أهداف مثل مراكز القيادة وأنظمة الدفاع الجوي والبنية التحتية الحيوية. ويجعل تصميمُ النظام المتحرك وقدرتُه على الإطلاق السريع من الصعب اكتشافه أو اعتراضه. وتتمتع نسخة Iskander-E، التي دخلت الخدمة في الجزائر منذ عام 2018، بالقدرة على حمل أنواع مختلفة من الرؤوس الحربية غير النووية، ومن ضمنها الرؤوس الحربية الشديدة الانفجار والرؤوس الحربية المخترِقة. ويعزز هذا الاستحواذ قدرات الجزائر الصاروخية، ويضيف مدى وتنوعًا كبيرين إلى معداتها العسكرية الحالية.