الصحة العالمية تحذر من انتشار وباء جديد!

صرّح باتير بيرديكليتشيف، مدير مكتب منظمة الصحة العالمية في روسيا، محذرًا من أن انتشار وباء جديد يسببه مرض (X) ليس سوى مسألة وقت، حيث تحدث خلال مقابلة مع وكالة تاس على هامش منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2024، حيث أشار بيرديكليتشيف إلى وجود عدد كبير من الفيروسات والبكتيريا في العالم التي تملك القدرة على تغيير خصائصها والتحور.

وبيّن بيرديكليتشيف أن ظهور وباء جديد يتطلب وجود فيروس أو بكتيريا لديها القدرة على نقل العدوى من شخص لآخر في ظل غياب المناعة السكانية، مؤكدًا أن التنبؤ بموعد ومكان حدوث ذلك يكاد يكون مستحيلاً، لكنه شدد على أن العلماء وخبراء الأوبئة يتفقون على أن هذا التهديد حقيقي للغاية، وأنه مسألة وقت فقط قبل أن يتحقق. لذا، فإن المهمة الأساسية هي الاستعداد لمثل هذا الموقف ولما يسمى بمرض X.

وفي ذات السياق، حذر تيدروس أدهانوم غيبريسوس، المدير العام ل‍منظمة الصحة العالمية، من أزمة صحية جديدة محتملة.

وأشار عقب اجتماع جمعية الصحة العالمية في جنيف إلى أن إبرام اتفاقية بشأن الأوبئة خلال العام المقبل يعكس الرغبة القوية والملحة لدى الدول في مواجهة هذا التهديد، مؤكداً أن الجائحة التالية هي مسألة وقت.