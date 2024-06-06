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حقيقة إحالة وزير الداخلية الكويتي السابق إلى محكمة الوزراء


نفت مصادر قانونية لصحيفة الراي الكويتية خبر إحالة وزير الداخلية السابق طلال الخالد إلى محكمة الوزراء.

وذكرت الصحيفة في وقت سابق، إن لجنة التحقيق الدائمة الخاصة بمحاكمة الوزراء في دولة الكويت، برئاسة المستشار عمر المسعود، قررت إحالة طلال الخالد إلى محكمة الوزراء، بعد انتهائها من التحقيق معه، بتهمة الاشتراك في غسل الأموال عبر تضخم حساب موظف مرافق له.

في السياق ذاته، أكدت المصادر لصحيفة الراي الكويتية أن اللجنة قررت إحالة قضية وزير الدفاع السابق خالد الجراح إلى محكمة الوزراء بعد أن أنهت التحقيق معه بتهمة عقد أجهزة التجسس والاستيلاء على المال العام.

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حقيقة إحالة وزير الداخلية الكويتي السابق إلى محكمة الوزراء
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