مصرع طيار إسباني نتيجة تصادم طائرتين خلال عرض جوي في البرتغال

تعرضت طائرتان خلال عرض جوي في معرض البرتغال الجوي، ما أدى إلى سقوط إحداهما من ارتفاع كبير ومصرع الطيار على الفور.

وأظهر مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي تشكيلا من 6 طائرات في أثناء طيرانها خلال عرض ب‍معرض البرتغال الجوي، إذ تصعد إحداها ويبدو أنها تلامس إحدى الطائرات الأخرى، لتهوى فجأة من ارتفاع كبير وتتحطم على الأرض.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن القوات الجوية البرتغالية، أن طيارا قتل وأصيب آخر بعد اصطدام طائرتين صغيرتين في الجو خلال عرض جوي في جنوب البرتغال يوم الأحد.

وأعلنت القوات الجوية، في بيان مقتضب، تأسف القوات الجوية للإعلان أنه عند الساعة 4.05 مساء (15:05 بتوقيت غرينتش) في معرض باجا الجوي تعرضت طائرتان لحادث خلال عرض جوي شاركت فيه ست طائرات.

وذكرت أن إحدى الطائرات تحطمت خارج أرض القاعدة الجوية، بينما تمكنت الطائرة الثانية المتورطة في الحادث من الهبوط على مدرج المطار، دون وقوع ضحايا بين المتفرجين.

وذكرت متحدثة باسم القوات الجوية إن المتوفي مواطن إسباني وهو قائد إحدى الطائرات المشاركة في الاصطدام، موضحة أن طيارا آخر يحمل الجنسية البرتغالية أصيب بجروح طفيفة وتلقى علاجا طارئا قبل نقله إلى مستشفى باجا.

ووصف وزير الدفاع البرتغالي نونو ميلو الحادث بأنه "مأساوي"، وقال للصحفيين إنه سيتم فتح تحقيق "لتحديد السبب الدقيق" للاصطدام.