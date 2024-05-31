وفاة 14 شخصاً بسبب موجة الحر الشديدة في الهند

لقي 14 شخصا على الأقل مصرعهم في شرق الهند بسبب موجة الحر الشديد، بعد أن وصلت درجات الحرارة الى 49.9 درجة مئوية في بعض مناطق البلاد هذا الأسبوع.

وأجبرت الموجة الحارة التي سادت طوال الأسبوع المسؤولين لاتخاذ قرار إغلاق المدارس في عدة أماكن، كما زادت من احتمالات الإصابة بالإجهاد الحراري في أوساط العمال في الأماكن المفتوحة.

وجاء في بيان صدر عن حكومة ولاية بيهار إن 14 شخصا لقوا مصرعهم في الولاية، عندما تجاوزت درجات الحرارة 44 درجة مئوية.

وغالبًا ما تكون شهور ابريل ومايو ويونيو شديدة الحرارة في معظم أنحاء الهند، لكنها عادة تكون متبوعة بأمطار موسمية تلطف الاجواء. لكن الحر الشديد سرعان ما أصبح يمثل أزمة للصحة العامة في الهند، إذ ارتفعت درجات الحرارة وطالت فترات الموجات الحارة خلال العقد الماضي ما تسبب في شح شديد في المياه.

ويتحدث خبراء المناخ بإن الحر الشديد في جنوب آسيا قبل موسم الأمطار الموسمية أصبح أكثر شيوعا، ووجدت دراسة أن الحرارة أعلى الآن في المنطقة بحوالي 0.85 درجة مئوية بسبب الاحتباس الحراري.