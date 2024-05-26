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أيلون ماسك وديفيد ساكس، يكشفان عن سلاح حروب المستقبل !


صرّح رجل الأعمال الأمريكي الملياردير أيلون ماسك بأن الأسلحة المستخدمة الآن في العالم لم تعد مناسبة للحروب الحديثة، وعفا عنها الزمن. حيث كتب ماسك في حسابه على منصة إكس تعليقا على فيديو للملياردير الأمريكي ديفيد ساكس، حاملات الطائرات، ومثل كل شيء يقوده البشر ويتحكمون به، تعتبر تقنيات عفا عنها الزمن.

وكان  ساكس قد تحدث خلال حوار نشره على حسابه في منصة إكس جاء فيه، إن الطائرات بدون طيار ستصبح مستقبل الحرب.

وأضاف، إذا فشلت الولايات المتحدة في إدراك ذلك قريبا، فسوف يتغير توازن القوى العالمي بشكل جذري.

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