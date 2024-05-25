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القبض على سفّاح النساء في مصر


أجرت جهات التحقيق توسعاً في قضية سفّاح النساء، بعدما ألقت الأجهزة الأمنية المصرية، فجر اليوم السبت، القبض على سفاح التجمع المتهم بقتل ثلاثة سيدات وإلقاء جثثهن في مناطق صحراوية بمحافظتي بورسعيد والإسماعيلية، حيث كشفت أن المتهم قام باستدراج النساء إلى شقته بأحد التجمعات السكنية في منطقة التجمع الخامس بالقاهرة.

ودعت إلى التعمق في الأسباب الحقيقية التي أدت للوفاة، وذلك بتشريح الجثث، ووضع تصور عن كيفية ارتكاب الجرائم، وزمن حدوثها والتحقيق في نوع السلاح المستخدم. كما أمرت بفحص بلاغات التغيب للوقوف على هوية الضحايا الـ3، والتوصل إلى أماكن إقامتهن ومعرفة ذويهن، وتسليم الجثامين لأسرهن عقب انتهاء التشريح، والاستماع إلى أقوال أهاليهن.

وتقرر أيضاً عرض المتهم على مصلحة الطب الشرعي، لبيان تعاطيه المواد المخدرة من عدمه، وفحص هاتفه المحمول، والاستماع لشهود العيان، وجيرانه.

وتشير المعلومات إلى أن سفّاح التجمع تم القبض عليه في آخر جريمة ارتكبها في بورسعيد، بعد العثور على جثمان سيدة ملقاة في الصحراء بنطاق المحافظة.

في السياق ذاته، كشفت تحريات الأمن العام بوقت سابق أن المتهم معلم يدعى كريم، من مواليد 1987، موضحةً، أنه بعد تركه التدريس عمل في التجارة لفترة، وذكرت أنه طلق زوجته منذ 4 سنوات، وأن جميع ضحاياه فتيات ليل من القاهرة.

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القبض على سفّاح النساء في مصر
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