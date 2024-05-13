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هل يصبح واتس آب مدفوعاً في 2024؟


يواجه الملايين من عشاق تطبيق واتس آب رسوماً جديدة صادمة هذا العام مقابل استخدام تطبيق الدردشة الذي يحظى بشعبية كبيرة، ولكن يمكن تجنب ذلك.

العالم- علوم وتكنولوجيا

في أواخر العام الماضي، أصدرت غوغل إعلاناً كبيراً حيث أكدت شركة التكنولوجيا العملاقة أنه اعتباراً من بداية عام 2024، ستحسب النسخ الاحتياطية لـ واتس آب لجميع مستخدمي أندرويد ضمن إجمالي مساحة التخزين السحابية الخاصة بهم.

وفي الوقت الحالي، يعد تطبيق واتس آب منفصلاً تماماً، مما يعني أنه يمكنك الاحتفاظ بآلاف الرسائل والصور دون استخدام رصيد غوغل، ولكن هذا على وشك التغيير.

وأعلنت غوغل في منشور على مدونتها: "كتنبيه مهم، ستبدأ النسخ الاحتياطية لتطبيق واتس آب على نظام أندرويد قريباً في احتساب حد التخزين السحابي لحساب غوغل الخاص بك، على غرار كيفية التعامل مع النسخ الاحتياطية لتطبيق واتس آب على منصات الأجهزة المحمولة الأخرى. وسيبدأ طرح هذا التغيير أولاً لمستخدمي واتس آب بيتا بدءًا من ديسمبر (كانون الأول) 2023، ثم تدريجياً لجميع مستخدمي واتس آب على أندرويد بدءاً من أوائل العام المقبل".

وتقدم غوغل حالياً 15 غيغابايت من البيانات مجاناً، ولكن بمجرد وصولك إلى هذا الحد، ستحتاج إلى زيادة المبلغ ودفع المزيد.

إذن كم سيكلفك هذا وكيف يمكنك تجنبه؟

لدى غوغل عدد من الخطط المتاحة بما في ذلك سعة تخزينية تبلغ 100 غيغابايت مقابل 2.5 دولار شهرياً أو 3 دولار شهرياً إذا كنت تريد مضاعفة ذلك إلى 200 غيغابايت. وهناك أيضًا خطة نهائية بسعة 2 تيرابايت والتي تبلغ تكلفتها 10 دولار وهي مناسبة لأولئك الذين يريدون الاحتفاظ بعدد لا نهائي من مقاطع الفيديو بدقة 4K عبر الإنترنت والصور عالية الدقة المخزنة في السحابة.

وإذا كنت لا تريد الدفع ولكنك لا تريد أيضاً أن تفقد النسخ الاحتياطية الخاصة بك على واتس آب، فإن الطريقة البسيطة لإيقاف الرسوم هي التأكد من مسح أي ملفات وصور ومقاطع فيديو قديمة من حسابك في غوغل، بحسب صحيفة ميرور البريطانية.

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