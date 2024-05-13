تضرر كابلات الإنترنت تحت الماء يعطل الاتصال في شرق إفريقيا

أدى تضرر كابلات تحت الماء الى تعطل الاتصال بالإنترنت في شرق إفريقيا حسب ما أعلنت منظمة نتبلوكس المتخصصة بمراقبة شبكات الإنترنت، حيث كانت تنزانيا وجزيرة مايوت الفرنسية في المحيط الهندي الأكثر تضررا، وفق المنظمة.

وأوضحت نتبلوكس في منشور على منصة إكس، إن ذلك يعزى إلى أعطال أثرت في أنظمة الكابلات البحرية SEACOM وEASSy التي تربط المنطقة.

وذكر وزير المعلومات والتكنولوجيا التنزاني، أن الأعطال حدثت في كابلات تربط موزمبيق بجنوب إفريقيا.

وتأثرت موزمبيق وملاوي وبوروندي والصومال ورواندا وأوغندا وجزر القمر ومدغشقر بدرجات متفاوتة، وفق نتبلوكس. كما تأثرت سيراليون في غرب إفريقيا.

وفي ذات السياق، عانت دول عدة في غرب إفريقيا وجنوبها انقطاعات مماثلة في منتصف مارس بسبب تلف كابلات.