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هواوي تكشف موعد إطلاق نظام التشغيل الجديد للهواتف الذكية


كشفت شركة هواوي خلال مؤتمرها السنوي "مؤتمر مطوري هواوي"، الذي ينطلق اليوم 10 أيلول / سبتمبر، عن الإصدار الثاني من نظام التشغيل «هارموني أو إس» الجديد.

ووفقا لموقع "سي إن أ" الصيني، من المتوقع أن تظهر عدة أجهزة جديدة تعتمد على نظام التشغيل الخاص في الأسواق قريبًا، وعلى وجه الخصوص من المخطط إطلاق ساعات ذكية جديدة مع نظام التشغيل بحلول نهاية العام.

ومن جانبه أكد رئيس مجموعة الأعمال الاستهلاكية في شركة هواوي ريتشارد يو، أن الشركة اضطرت إلى تأجيل إصدار الهاتف الذكي بسبب وجود اتفاقيات مع شركة "غوغل"، مشيرا إلى أن الشركة تعلق آمالًا كبيرة على منصتها الخاصة وتأمل في أن تحظى بشعبية كبيرة.

ووسعت الولايات المتحدة في شهر آب / أغسطس القيود السابقة التي كانت تهدف إلى منع هواوي من الحصول على أشباه الموصلات دون ترخيص خاص، ومن ضمنها الرقاقات التي تصنعها الشركات الأجنبية التي تم تطويرها أو إنتاجها باستخدام برامج أو تكنولوجيا أمريكية.

وقال محللون إن القيود تهدد مكانة هواوي كأكبر شركة مصنعة للهواتف الذكية في العالم، وإن نشاطها التجاري في مجال الهواتف الذكية سيختفي تمامًا إذا لم تتمكن من الحصول على شرائح.

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هواوي تكشف موعد إطلاق نظام التشغيل الجديد للهواتف الذكية
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