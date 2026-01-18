سوريا: انقطاع المياه عن الرقة بشكل كامل بعد تفجير "قسد" الأنابيب المغذية للمدينة

صرّحت وكالة الأنباء السورية "سانا" بأن مياه الشرب انقطعت كليا عن مدينة الرقة إثر تفجير "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) للأنابيب الرئيسية التي تزوّد المدينة بالمياه، حيث أوضح مراسل الوكالة أن قوات "قسد" فجرت الجسر القديم الممتد فوق نهر الفرات في الرقة، ما أدّى إلى تدمير خطوط المياه الممتدة عليه.

ونقلت "سانا" عن مديرية إعلام الرقة أن هذا التفجير أسفر عن توقف إمدادات المياه بالكامل عن المدينة، إذ كانت الأنابيب الأساسية للمياه تعبر على طول الجسر الذي تعرض للتفجير.

ومنذ صباح أمس السبت، بدأ تنفيذ الاتفاق بين الحكومة السورية و"قسد" بخروج الاخيرة من مناطق التماس في مناطق غرب الفرات - شرقي حلب وإعادة تموضعها شرق الفرات، وسرعان ما تدهورت الأمور وتحولت إلى اشتباكات عنيفة سقط فيها قتلى وأصيب آخرون وسط تبادل الطرفين للاتهامات بالإخلال ببنود الاتفاق.

وفي آخر التطورات الميدانية مساء وليلة أمس، اتهمت الحكومة السورية تنظيم "قسد" والمجموعات التابعة لتنظيم PKK بإعدام السجناء والأسرى في مدينة الطبقة بريف محافظة الرقة قبل انسحابه منها

بالمقابل، ذكرت "قسد" إن "خلايا مسلحة تابعة لحكومة دمشق ارتكبت جريمة موثّقة في سجن الكنيسة بمدينة الطبقة"، وأضافت "قامت قواتنا بنقل جميع السجناء من سجن الكنيسة بمدينة الطبقة إلى أماكن آمنة خارج المدينة قبل ثلاثة أيام في إجراء احترازي".