من بينهم حاخام..من هم الشخصيات التي اختارها ترامب لإدارة غزة؟

أعلن البيت الأبيض الجمعة أسماء أعضاء "مجلس السلام" الذي يرأسه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للإشراف على الإدارة المؤقتة وإعادة إعمار قطاع غزة، ضمن المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار، ويضم شخصيات أمريكية ودولية بارزة من بينهم وزير الخارجية ماركو روبيو وصهر ترامب جاريد كوشنر، إضافة إلى شخصيات أخرى بينها حاخام يهودي.

ويأتي الإعلان في إطار تنفيذ خطة ترامب التي ساهمت في التوسط لوقف إطلاق النار العام الماضي، وتنص على تشكيل لجنة تكنوقراط فلسطينية لإدارة شؤون غزة، مع التركيز على إعادة الإعمار، نزع السلاح، وبناء الاستقرار طويل الأمد.

ويضم المجلس التنفيذي التأسيسي شخصيات مثل:

ماركو روبيو

يشغل ماركو روبيو منصب وزير الخارجية الأمريكي منذ تولي ترامب رئاسة الولايات المتحدة عام 2025. وهو سياسي ومحامٍ ودبلوماسي بارز، مثّل ولاية فلوريدا في مجلس الشيوخ الأمريكي منذ عام 2011.

وكونه وزيراً للخارجية الأمريكية، يُعد ماركو روبيو شخصية محورية فيما يتعلق بالنهج الذي تنتهجه إدارة ترامب فيما يخص السياسة الخارجية. وقبل تولي ترامب رئاسة الولايات المتحدة للمرة الثانية، رفض روبيو وقف إطلاق النار في غزة، قائلاً إنه يريد من إسرائيل "تدمير كل عنصر من عناصر حماس، يمكنها الوصول إليه".

لكنه منذ ذلك الحين، أشاد بالمرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس، الذي وقُع في أكتوبر الماضي باعتباره الخطة "الفُضلى" و"الوحيدة". كما انتقد أيضاً روبيو، تحرُّك البرلمان الإسرائيلي في أكتوبر الماضي بشأن ضم الضفة الغربية المحتلة.

توني بلير

لطالما طُرح اسم رئيس الوزراء البريطاني السابق، السير توني بلير، كعضو محتمل في "مجلس السلام" التابع لترامب، وقد أكد الرئيس الأمريكي، في سبتمبر الماضي أن بلير أبدى اهتماماً بالانضمام إلى هذه الهيئة.

كان توني بلير، زعيم حزب العمال السابق ورئيس وزراء المملكة المتحدة ما بين عامي 1997 إلى عام 2007. كما أنه قاد بلاده للمشاركة في حرب العراق في عام 2003، وهو قرار قد يعتبره البعض مُثيراً للجدل. وبعد تركه منصبه هذا، عمل بلير كمبعوث للشرق الأوسط للرباعية الدولية - الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وروسيا - ما بين عامي 2007 و 2015.

وتوني بلير هو العضو المؤسس الوحيد، غير الأمريكي، في "مجلس السلام" التنفيذي.

الملياردير مارك روان

ويأتي ضمن اللجنة المعيّنة رجل الأعمال الأمريكي مارك روان، الذي يُعد من أعمدة الاستثمار في الولايات المتحدة والعالم، ويُعرف أيضًا في الأوساط السياسية والاقتصادية بهدوئه وعدم انخراطه في الظهور الإعلامي.

ويُعتبر الملياردير مارك روان المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة Apollo Global Management، فضلًا عن قيامه بتوسيع استثماراته الدولية التي تُعد من الأضخم عالميًا. وتُقدَّر ثروته بنحو 8.2 مليار دولار، بحسب تصنيف مجلة "فوربس" لعام 2026.

ستيف ويتكوف

ومن بين أعضاء "مجلس السلام" في قطاع غزة، المبعوث الأمريكي الخاص إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف، وهو أحد أباطرة العقارات. وفي وقت سابق من هذا الشهر، أعلن ويتكوف بدء المرحلة الثانية من خطة ترامب لإنهاء الحرب في قطاع غزة، مضيفاً أن القطاع سيشهد إعادة إعمار وسُينزع سلاحه بالكامل، بما في ذلك نزع سلاح حركة حماس.

وأضاف ويتكوف أنه يتوقع من حماس "الامتثال الكامل لالتزاماتها" بموجب الاتفاق، وإلا فستواجه "عواقب وخيمة". وكان ويتكوف شخصية محورية في الجهود التي تقودها الولايات المتحدة للتفاوض من أجل إبرام اتفاق سلام بين روسيا وأوكرانيا، وكان من بينها عقده اجتماعاً لمدة خمس ساعات مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بموسكو في ديسمبر الماضي.

أجاي بانجا

تم ترشيح رئيس البنك الدولي، أجاي بانجا، ضمن مجلس السلام في قطاع غزة، وكان قد قدّم المشورة لعدد من كبار السياسيين الأمريكيين، بمن فيهم الرئيس باراك أوباما، خلال مسيرته المهنية الطويلة. ولد بانغا في الهند عام 1959، وحصل على الجنسية الأمريكية عام 2007، وشغل لاحقاً منصب الرئيس التنفيذي لشركة "ماستركارد" لأكثر من عقد من الزمان وقد رشحه الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن، لتولي رئاسة البنك الدولي في عام 2023.

ويتمثل دور بانجا وتواجده ضمن مجلس السلام في فتح آفاق استثمارية ومشروعات كبرى لإعادة إعمار القطاع. وباعتباره رجلًا اقتصاديًا بارزًا، يُسهِم وجوده في تسهيل جذب الاستثمارات ومشروعات الإعمار إلى غزة بشكل كبير.

جاريد كوشنر

جاريد كوشنر، هو صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، كما أنه لعب دوراً رئيسياً في مفاوضات السياسة الخارجية في إدارة ترامب. وقد عمل كوشنر، إلى جانب ستيف ويتكوف، في كثير من الأحيان كوسيط أمريكي في حرب روسيا وأوكرانيا وحرب غزة.

وفي نوفمبر الماضي، التقى كوشنر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لمناقشة النقاط الرئيسية العالقة في اتفاق السلام. وقال كوشنر، في محاضرة ألقاها في جامعة هارفارد عام 2024: "يمكن أن تكون عقارات غزّة المطلة على الواجهة البحرية ذات قيمة كبيرة ... إذا ركز الناس على بناء سبل العيش".

روبرت جابرييل

يُعد روبرت جابرييل من كبار موظفي البيت الأبيض، وتتمثل مهمته في كونه حلقة الوصل بين البيت الأبيض وقرارات المجلس الرئاسي الأمريكي، لضمان تنفيذ السياسات المتوافقة مع توجهات الرئيس الأمريكي والسياسة الداخلية.

وجاء اختيار جابرييل ضمن مجلس السلام في غزة نظرًا لخبرته الواسعة في مجال تنفيذ وإدارة الملفات التنفيذية. كما عمل جابرييل مع ترامب منذ حملته الرئاسية عام 2016، وبعدها بوقت قصير أصبح مساعداً خاصاً لستيفن ميلر، وهو مستشار أخر من المستشارين الرئيسيين لترامب، وذلك وفقاً لقناة بي بي أس الأمريكية.

جاسبر جيفيرز

كشف البيت الأبيض عن تعيين الجنرال جاسبر جيفيرز ضمن خطة السلام في قطاع غزة.

وسبق أن شغل جيفيرز منصب قائد العمليات الخاصة الأمريكية، كما تم تعيينه قائدًا لقوة الاستقرار الدولية في القطاع.

ويُعد جاسبر جيفرز من الضباط الذين خدموا في أكثر من ساحة صراع حساسة في الشرق الأوسط، إذ شارك في عمليات واسعة بكل من العراق وأفغانستان وسوريا. وعيّنته القيادة المركزية الأميركية لمراقبة تنفيذ وقف إطلاق النار في لبنان بين إسرائيل وحزب الله، إلى جانب المبعوث الأميركي آموس هوكستين.

طوال مسيرته المهنية، قاد وحدات من القوات الجوية والمشاة والرينجر والعمليات الخاصة خلال عمليات قتالية وعمليات انتشار، بما في ذلك عملية غزو العراق وعمليتي "Enduring Freedom" و"Resolute Support" في أفغانستان.

نيكولاي ملادينوف

اختار البيت الأبيض السياسي والدبلوماسي البلغاري نيكولاي ملادينوف لمنصب الممثل السامي لقطاع غزة، ملادينوف الذي شغل سابقًا منصب المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، كما يشغل حاليًا منصب المدير العام لأكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية في دولة الإمارات. كما انتُخب عضوًا في البرلمان الأوروبي خلال الفترة من 2007 إلى 2009.

وفي فبراير 2015، عينه الأمين العام للأمم المتحدة السابق بان كي مون، منسقاً خاصاً للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط وممثله الشخصي لدى منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية، بالإضافة إلى كونه مبعوث الأمين العام إلى اللجنة الرباعية، بحسب الأمم المتحدة. وشغل هذا المنصب حتى 2020، حيث قاد جهود اللجنة الرباعية لإصدار تقرير حول خطوات ملموسة لدعم العلاقات العربية الإسرائيلية الناشئة. وفي فبراير 2021، منحه الرئيس محمود عباس وسام نجمة القدس الكبرى.

وسيشرف ملادينوف على لجنة تكنوقراطية فلسطينية منفصلة مكونة من 15 عضواً، وهي اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، المُكلفة بإدارة الحكم اليومي للقطاع في مرحلة ما بعد الحرب. وسيرأس اللجنة الوطنية الاستشارية علي شعث، نائب الوزير السابق في السلطة الفلسطينية، التي تحكم أجزاءً من الضفة الغربية المحتلة، لا تخضع للسيطرة الإسرائيلية.

الحاخام آرييه لايتستون

شمن بينهم الأسماء التي تم تعيينها أيضًا، الحاخام آرييه لايتستون والذي شغل منصب المبعوث الأمريكي السابق لاتفاقيات السلام الاقتصادي، ويُعد من أبرز الشخصيات المؤثرة في السياسة الأمريكية تجاه إسرائيل.

وعمل لايتستون حاخاما بالجالية اليهودية في نيويورك، قبل التحاقه بفريق الرئيس ترامب أثناء حملته الانتخابية الأولى عام 2016، ثم عُيّن مستشارا للسفير الأمريكي بإسرائيل، وبعد ذلك أسندت إليه مسؤولية ما سمي صندوق أبراهام ضمن ما عرف بصفقة القرن لتنشيط الاقتصاد بين إسرائيل والدول المطبِّعة.

وقال البيت الأبيض، في بيان الجمعة، إن الرئيس ترامب شكل مجلسا تنفيذيا تأسيسيا ضمن (مجلس السلام) للإشراف على تنفيذ خطته الشاملة لإنهاء الحرب في غزة، برئاسة الرئيس الأمريكي، وعضوية كل من وزير الخارجية ماركو روبيو، ستيف ويتكوف، جاريد كوشنر، توني بلير، مارك روان، أجاي بانجا، و روبرت جابرييل".

وأضاف البيان أن أعضاء المجلس: "سيتولون حقائب محددة تتصل بتثبيت الحوكمة وإعادة الإعمار وجذب الاستثمارات وتعبئة التمويل، مع تعيين آرييه لايتستون وجوش جروينباوم مستشارين كبيرين لإدارة الاستراتيجية والعمليات اليومية، وتكليف نيكولاي ملادينوف بدور “الممثل السامي لغزة” كحلقة وصل ميدانية".

وأشار البيان كذلك إلى إنشاء "مجلس تنفيذي" لغزة لدعم عمل مكتب الممثل السامي و"اللجنة الوطنية لإدارة غزة"، وضم في تشكيلته، إلى جانب ويتكوف وكوشنر وبلير وروان وملادينوف، كلا من رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية حسن رشاد، ووزير الخارجية التركي هاكان فيدان، ورئيس جهاز المخابرات العامة المصرية حسن رشاد، ووزيرة الدولة الإماراتية ريم الهاشمي، وسيجريد كاج وآخرين.