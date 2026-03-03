الجيش اللبناني يخلي مواقعه والقوات الاسرائيلية تتوغل بريا في لبنان!

اقدم الجيش اللبناني على اخلاء مواقعه على الحدود الجنوبية وبعض مقراته في الجنوب اللبناني مع تقدم بري لجيش الاحتلال الاسرائيلي، حيث اكدت وسائل اعلام لبنانية، ان الجيش اللبناني اخلى مواقعه المتقدمة في سهل المجيدية و بسطرة وعزرائيل في تلال كفرشوبا و نقل عناصره إلى مركز كفرحمام، كما اخلى مواقعه الحدودية في عيتا الشعب والقوزح ودبل ورامية وعين إبل ورميش باتجاه مركز الجيش في عيتيت.

من جانبه اكد الجيش الإسرائيلي بدء توغل بري محدود في جنوب لبنان مع السيطرة على مواقع استراتيجية هناك مؤكدا أن القوات البرية المنتشرة في المنطقة تأتي ضمن تمركز دفاعي يهدف إلى التقدم الميداني.

كما لفت الى ان الجنود ينفذون عمليات تستهدف بنى تحتية تابعة لحزب الله في جنوب لبنان مشددا على أن وجود هذه القوات يعد إجراء تكتيكيا وليس عملية برية واسعة النطاق. وتأتي هذه التطورات بعد دخول حزب الله الى الحرب وقام باطلاق صواريخ باتجاه الاراضي المحتلة لاول مرة منذ ايقاف اطلاق النار اواخر 2024.