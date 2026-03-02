لبنان: أنباء عن إستشهاد رئيس كتلة حزب الله محمد رعد في الغارات الإسرائيلية

أفادت الأنباء بإستشهاد رئيس كتلة "حزب الله" اللبناني النيابية محمد رعد في الغارات الإسرائيلية على جنوب لبنان حسب مصادر لقناة "العربية"، حيث أفادت القناة 12 الإسرائيلية في تقرير لها بأن الجيش الصهيوني قتل زعيم الكتلة البرلمانية لحزب الله محمد رعد الليلة الماضية، في تطور لافت على صعيد المواجهات، علما أن حزب الله كان قد نفى سابقا التقرير الذي تحدث عن تعيين رعد نائبا للأمين العام للحزب نعيم قاسم.

ويأتي ذلك إثر إعلان الجيش الإسرائيلي بدء شن ضربات مكثفة على أهداف تابعة لحزب الله في جميع أنحاء لبنان، في تصعيد خطير يوسع رقعة الحرب الدائرة حاليا مع إيران لتشمل جبهة جديدة.

كذلك ونقلا عن مصادر طبية بسقوط نحو 20 شهيد وعدد من الجرحى بالغارات الإسرائيلية التي استهدفت لبنان.

بالمقابل، أعلن حزب الله اللبناني فجر اليوم الاثنين، أنه استهدف بصليات من الصواريخ النوعية وسرب من المسيرات موقع مشمار الكرمل للدفاع الصاروخي التابع للجيش الإسرائيلي جنوب مدينة حيفا، كما أطلق رشقات صاروخية جديدة من جنوب لبنان باتجاه إسرائيل، في تصعيد متواصل على الجبهة الشمالية.

في حين أكد الرئيس اللبناني جوزاف عون بأن إطلاق الصواريخ على إسرائيل يضر بالجهود الرامية إلى تجنيب لبنان الصراع الإقليمي.