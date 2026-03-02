سوريا - لبنان - فلسطين

لبنان: أنباء عن إستشهاد رئيس كتلة حزب الله محمد رعد في الغارات الإسرائيلية


أفادت الأنباء بإستشهاد رئيس كتلة "حزب الله" اللبناني النيابية محمد رعد في الغارات الإسرائيلية على جنوب لبنان حسب مصادر لقناة "العربية"، حيث أفادت القناة 12 الإسرائيلية في تقرير لها بأن الجيش الصهيوني قتل زعيم الكتلة البرلمانية لحزب الله محمد رعد الليلة الماضية، في تطور لافت على صعيد المواجهات، علما أن حزب الله كان قد نفى سابقا التقرير الذي تحدث عن تعيين رعد نائبا للأمين العام للحزب نعيم قاسم.

ويأتي ذلك إثر إعلان الجيش الإسرائيلي بدء شن ضربات مكثفة على أهداف تابعة لحزب الله في جميع أنحاء لبنان، في تصعيد خطير يوسع رقعة الحرب الدائرة حاليا مع إيران لتشمل جبهة جديدة.

كذلك ونقلا عن مصادر طبية بسقوط نحو 20 شهيد وعدد من الجرحى بالغارات الإسرائيلية التي استهدفت لبنان.

بالمقابل، أعلن حزب الله اللبناني فجر اليوم الاثنين، أنه استهدف بصليات من الصواريخ النوعية وسرب من المسيرات موقع مشمار الكرمل للدفاع الصاروخي التابع للجيش الإسرائيلي جنوب مدينة حيفا، كما أطلق رشقات صاروخية جديدة من جنوب لبنان باتجاه إسرائيل، في تصعيد متواصل على الجبهة الشمالية.

في حين أكد الرئيس اللبناني جوزاف عون بأن إطلاق الصواريخ على إسرائيل يضر بالجهود الرامية إلى تجنيب لبنان الصراع الإقليمي.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
لبنان: أنباء عن إستشهاد رئيس كتلة حزب الله محمد رعد في الغارات الإسرائيلية
وزارة الصحة اللبنانية: 31 شهيداً و149 جريحاً في الغارات الصهيونية على الجنوب
العدوان الصهيوني يواصل شن غارات مكثفة على الضاحية الجنوبية في لبنان
حزب الله يعلن بدء عمليات "الثأر لخامنئي".. وإسرائيل تبدأ بـ"مهاجمة شاملة" في لبنان
وسائل إعلام صهيونية: 9 قتلى حتى الآن و36 مصاباً و20 مفقوداً في بيت شيمش
وسائل اعلام صهيونية: دوي انفجارات قوية في تل ابيب
إعلام صهيوني: مطار بن غوريون سيبقى مغلقاً حتى الإثنين المقبل
صاروخ إسرائيلي يخترق الأجواء اللبنانية تزامنا مع الهجوم على إيران
هجوم صاروخي يستهدف إسرائيل وانفجارات تدوي في سماء تل أبيب
رئيس الوزراء اللبناني: لن نقبل أن يدخل أحد البلاد في مغامرات تهدد أمنها ووحدتها
الاكثر مشاهدة في (سوريا - لبنان - فلسطين)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
غانم الجبوري : مابعد النار المشرقيه هل تتبعها معركه قرقيسيا ...
الموضوع :
النار المشرقية نار الفرج، فرج آل محمد..!
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
فيسبوك