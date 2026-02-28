صاروخ إسرائيلي يخترق الأجواء اللبنانية تزامنا مع الهجوم على إيران

أفادت مراسلتنا في لبنان بإطلاق صاروخ اعتراضي من مستوطنة كريات شمونة الإسرائيلية اخترق الأجواء اللبنانية في القطاع الشرقي قبل أن ينفجر في الهواء، فيما يرجح أن يكون الصاروخ جزءا من المنظومة الدفاعية الإسرائيلية، التي تعمل بشكل مكثف في هذه الأثناء، بالتزامن مع تنفيذ القوات الإسرائيلية هجوما على إيران.

وكان قد سبق ذلك سلسلة غارات استهدفت صباحا مناطق وادي برغز ومرتفعات سجد جنوب لبنان بالإضافة إلى محيط القطراني في البقاع الغربي شرقا.

فيما أعلن مكتب وزارة الدفاع الإسرائيلية صباح اليوم السبت شن إسرائيل هجوما استباقيا على إيران لإزالة التهديدات التي تتعرض لها البلاد، ودوت صفارات الإنذار صباح اليوم السبت في جميع أنحاء إسرائيل، في استنفار أمني غير مسبوق شمل تفعيل نظام الإنذار المبكر عبر إرسال رسائل تحذيرية مباشرة إلى الهواتف المحمولة للمواطنين.