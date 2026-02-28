عاجل : مسؤول إيراني: طهران تستعد للرد وسيكون ساحقا
سوريا - لبنان - فلسطين

هجوم صاروخي يستهدف إسرائيل وانفجارات تدوي في سماء تل أبيب


أفادت مراسلة شبكة روسيا اليوم بسماع دوي انفجارات عنيفة في سماء منطقة المركز الإسرائيلية شملت تل أبيب ومحيطها نتيجة رشقة صارويخة أطلقت من إيران ردا على هجوم إسرائيلي أمريكي مشترك اسهدف أراضيها، حيث امتدت الهجمات لتشمل مناطق عدة، إذ رصدت محاولات اعتراض صواريخ فوق الضفة الغربية ومنطقة موديعين، فيما سجل اعتراض صواريخ أخرى في سماء حيفا.

كما لفتت المراسلة إلى دوي صافرات إنذار جديدة في إسرائيل الآن عبر تطبيق الجبهة الداخلية وموقع الإنذار في القدس.

كذلك أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إطلاق رشقة صواريخ إضافية باتجاه إسرائيل، داعيا السكان إلى الالتزام بتعليمات قيادة الجبهة الداخلية والبقاء في الملاجئ والأماكن المحمية حتى صدور إعلان رسمي، وشدّد المتحدث على ضرورة الامتناع التام عن نشر أو تداول توثيقات أو مواقع الإصابات، مؤكدا أن منظومة الدفاع الجوي الإسرائيلية تواصل رصد التهديدات واعتراضها بشكل متواصل.

وكانت قيادة الجبهة الداخلية الإسرائيلية قد وزعت تعليمات استباقية مباشرة على الهواتف المحمولة في المناطق المعنية، داعية الجمهور إلى التحلي بالمسؤولية والالتزام بالتعليمات، مؤكدة أنها تنقذ الأرواح.

وطالبت قيادة الجبهة الداخلية المواطنين بالدخول إلى المناطق المحمية فور تلقي التحذير والبقاء فيها حتى إشعار آخر، مشيرة إلى أنه لن يسمح بمغادرة المنطقة المحمية إلا بعد تلقي تعليمات صريحة، مع ضرورة الاستمرار في العمل وفقا لتعليمات قيادة الجبهة الداخلية.

بالمقابل، أعلنت وكالة "تسنيم" الإيرانية أن إيران تستعد للانتقام برد ساحق على الهجوم الإسرائيلي، وبدوره توعد رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان ابراهيم عزيزي في منشور على منصة اكس: "نهاية هذه الهجمات لم تعد بيدكم"

كان مكتب وزارة الدفاع الإسرائيلية قد أعلن في وقت سابق اليوم شن إسرائيل هجوما استباقيا على إيران لإزالة التهديدات التي تتعرض لها البلاد.

