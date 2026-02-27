الصحة اللبنانية تعلن حصيلة ضحايا الغارات الإسرائيلية على البقاع

أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة اللبنانية، اليوم الجمعة، ( 27 شباط 2026 )، الحصيلة النهائية لعدوان الكيان الصهيوني الذي استهدف منطقة البقاع يوم أمس.

وذكرت الصحة اللبنانية في بيان لها، أن الحصيلة النهائية للعدوان بلغت شهيدين، وهما سيدة وطفل من الجنسية السورية، فيما أصيب 29 شخصاً بجروح متفاوتة.

وأضافت أن الإصابات شملت 9 أطفال (4 إناث و5 ذكور) و8 نساء".

ويأتي هذا التصعيد في ظل استمرار الانتهاكات المتكررة لاتفاق وقف الأعمال العدائية، حيث استهدفت الغارات الإسرائيلية مناطق متفرقة في البقاع شرقي لبنان.