وزير دفاع الكيان الصهيوني يوجّه الجيش بالاستيلاء على مناطق في جنوب لبنان

أعلن وزير دفاع العدو يسرائيل كاتس بأنه وجّه جيش الاحتلال بتكثيف عملياته ضد حزب الله، والاستيلاء على مناطق جديدة في جنوب لبنان لحماية المستوطنات، حيث ذكر "بالتنسيق مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، أذنت للجيش الإسرائيلي بالتقدم والاستيلاء على مناطق إضافية خاضعة لسيطرتنا في لبنان، وذلك لمنع أي احتمال لإطلاق نار مباشر على المستوطنات الإسرائيلية الحدودية".

فيما شدد كاتس على أن هذه الخطوة تهدف إلى حماية المستوطنات الحدودية، قائلا: "لقد وعدنا بتوفير الأمن لمستوطنات الجليل، وسنفي بوعدنا".

وفي ذات الصدد، قال الجيش الإسرائيلي في بيان إنه "بالتوازي مع نشاط الجيش في إطار عملية زئير الأسد تعمل قوات الفرقة 91 في هذه الاثناء في منطقة جنوب لبنان وتتمركز في عدد من النقاط الاستراتيجية في المنطقة، وذلك في إطار تعزيز منظومة الدفاع الأمامي".

وأضاف: "يعمل الجيش على خلق طبقة أمنية إضافية لسكان الشمال من خلال شنّ غارات واسعة النطاق على بنى تحتية تابعة لحزب الله الإرهابي بهدف إحباط التهديدات ومنع أي محاولة تسلل إلى أراضي دولة إسرائيل".

كما ذكر أن "حزب الله اختار الانضمام إلى المعركة والعمل بتوجيه من إيران وسيتحمّل تبعات أفعاله. لن يسمح جيش الدفاع بالمساس بمواطني دولة إسرائيل وسيواصل العمل بكل الوسائل للدفاع عنهم".