لبنان: حزب الله يعلن إسقاط طائرة مسيرة في أجواء مدينة النبطية جنوب البلاد

أعلنت المقاومة الإسلامية اللبنانية (حزب الله)، اليوم الثلاثاء، إسقاط طائرة مسيرة صهيونية في أجواء مدينة النبطية جنوبي لبنان، حيث ذكر بيان للمقاومة، أنه "ردًّا على العدوان الصهيوني المجرم الذي طال عشرات المدن والبلدات اللبنانيّة بما فيها ضاحية بيروت الجنوبيّة، أسقط مجاهدو المقاومة الإسلاميّة عند الساعة 12:30 من ظهر اليوم الثلاثاء الموافق3/3/2026 طائرة مسيرة صهيونية في أجواء مدينة النبطية، بالأسلحة المناسبة".



