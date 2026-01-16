سقوط مروحية إسرائيلية في غوش عتصيون جنوب شرق بيت لحم بسبب عطل فني

أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم الجمعة ( 16 كانون الثاني 2026 )، بسقوط طائرة مروحية عسكرية إسرائيلية في منطقة غوش عتصيون جنوب شرق بيت لحم بالضفة الغربية، في حادث أثار حالة استنفار أمني واسعة.

وأوضحت الوسائل أن "المروحية تحطّمت صباح اليوم بعد انفصالها عن الحبال التي كانت تُجرّ بها من مركبة جوية أخرى أثناء محاولة نقلها أو وضعها في موقع محدد، مما أدى إلى سقوطها بالقرب من منازل ومبانٍ سكنية".

وبحسب التحقيقات الأولية، فإن الحادث لم يكن نتيجة نيران أو هجوم مسلح من جهات معادية، بل يبدو أنه ناجم عن خلل فني في تجهيزات النقل والربط بين المروحيات، ما تسبب في انفصالها وسقوطها أثناء التحليق.

وفرضت قوات الجيش الإسرائيلي طوقاً أمنياً حول موقع الحادث، وأبعدت السكان في المناطق المحيطة بشكل احترازي، في انتظار إكمال عمليات التقييم والفحص الفني للمروحية.