سوريا: توغل صهيوني بالدبابات في القنيطرة

توغلت قوة صهيونية قوامها 8 عربات و3 دبابات من جهة تل الأحمر باتجاه قريتي عين الزيوان وسويسة في ريف القنيطرة جنوب غربي سوريا، حيث أفادت وكالة أنباء "سانا" الرسمية بأن القوة انتشرت داخل قرية سويسة لمدة ساعة، قبل أن تتجه نحو قرية الدواية الصغيرة، بالتزامن مع دخول الدبابات إلى تلة أبو قبيس، كما ذكرت مصادر محلية بأن القوة بقيت في المنطقة لفترة محدودة ثم انسحبت، دون ورود معلومات عن حدوث اعتقالات.

فيما يواصل الكيان الصهيوني سياساته العدوانية، وخرق اتفاق فضّ الاشتباك الموقع عام 1974، من خلال التوغل في مناطق بالجنوب السوري، والاعتداء على المواطنين.

وتطالب سوريا باستمرار بخروج القوات الإسرائيلية من أراضيها، مؤكدة أن جميع الإجراءات التي يتخذها في الجنوب السوري باطلة ولاغية، ولا ترتب أي أثر قانوني وفقا للقانون الدولي، وتدعو المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته، وردع ممارسات إسرائيل.