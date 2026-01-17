سوريا .. فرض حظر تجوال كلي في منطقة الرقة

أعلنت السلطات السورية، اليوم السبت ( 17 كانون الثاني 2026 )، عن فرض حظر تجوال كلي في منطقة الرقة، إثر اندلاع اشتباكات عنيفة في قرية دبسي عفنان بين قوات «قسد» والجيش السوري، نتيجة ما وصفته «قسد» بخرق حكومة دمشق للاتفاقية الموقعة بين الطرفين.

وطالب الجيش السوري «قسد» بإخلاء مدينة الطبقة من جميع المظاهر العسكرية، مؤكداً ضرورة احترام الاتفاقيات المبرمة للحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة.

وكان الجيش قد بدأ، صباح السبت، الدخول إلى غرب الفرات ابتداء من دير حافر، مع إزالة السواتر الترابية تمهيدا لانتشاره، وفق الإخبارية السورية.

وأشار المرصد السوري لحقوق الإنسان إلى انسحاب قوات "قسد" من دير حافر ومسكنة بموجب تفاهمات جرت بوساطة أمريكية قبل اندلاع التوترات الأخيرة التي أعادت المواجهات إلى الواجهة.