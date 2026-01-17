سوريا - لبنان - فلسطين

الشيخ نعيم قاسم:ترامب يريد إضعاف إيران عبر الفوضى وعملاء الموساد


أكد الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يسعى لمصادرة ثروات العالم وإضعاف إيران عبر إثارة الفوضى وعملاء الموساد، مشدداً على أن الشعب الإيراني خرج بالملايين دعماً للجمهورية الإسلامية المقاومة، داعيا إلى حركة عالمية لمواجهة الغطرسة الأمريكية.

وأوضح الشيخ قاسم اليوم السبت، في احتفال في ذكرى المبعث النبوي الشريف أن ترامب يهدف إلى التدخل في كافة مناطق العالم لمصادرة الأموال والنفط والإمكانات، ومنع الحياة الديمقراطية والإسلامية الحرة، والسيطرة على رقاب الشعوب، مع دعم توسع الاحتلال الإسرائيلي، مؤكداً أن أمريكا لا تريد نظاماً حراً بل تسعى لفرض هيمنتها الكاملة.

وأضاف الشيخ قاسم أن ترامب يريد التحكم بالعباد ومصادرة خيرات الشعوب، معتبراً أن الولايات المتحدة لا تسعى لنشر الديمقراطية بل لفرض سيطرتها الكاملة على الشعوب وقدراتها الاقتصادية والسياسية، مع دعم مستمر للكيان الإسرائيلي ليواصل احتلاله وتوسعه في المنطقة.

وتابع أن محاولات إضعاف الجمهورية الإسلامية مستمرة منذ تأسيسها عام 1979، حيث اعتمد الأعداء على أساليب متعددة تشمل العقوبات والضغوط الاقتصادية، وصولاً إلى استغلال الاحتجاجات السلمية الناتجة عن التحديات الاقتصادية لإثارة الفوضى والشغب، ودعم عملاء الموساد والولايات المتحدة لتحقيق تغيير في معادلة إيران المقاومة.

وأبرز الشيخ قاسم الرد الشعبي القوي، مشيراً إلى خروج ملايين الإيرانيين في تظاهرات تأييد واسعة للجمهورية الإسلامية، حيث بلغ عدد المشاركين في تظاهرة واحدة بطهران 3 ملايين شخص من الرجال والنساء، في دلالة واضحة على تماسك الشعب الإيراني ورفضه لمحاولات التدخل الخارجي والتخريب الداخلي.

وأكد أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تمثل نموذجاً للاستقلال الحقيقي، إذ تعتمد على كفاءات أبنائها الذاتية منذ أكثر من أربعة عقود، وقد قدمت دعماً كبيراً للمقاومة الشريفة في المنطقة، خاصة في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي، مشدداً على أن كل أشكال الدعم والتحريض التي يقودها ترامب وأتباعه لن تنجح في تغيير وجه إيران المقاوم أو إضعاف إرادتها.

وأعرب الشيخ قاسم عن دعم كامل لحزب الله لإيران، قائلاً: "نحن مع إيران الشعب والقيادة والثورة ونثق بأنها ثابتة وقوية"، مشيراً إلى أن ترامب لا يكتفي بتدخلاته في فنزويلا فقط، بل يطمع في السيطرة على كندا وغرينلاند وكوبا، فضلاً عن تدخلاته في المنطقة العربية لفرض هيمنته.

كما حذر الأوروبيين من الاعتماد على أمريكا، مؤكداً أنهم "سيجدون يوماً ما أنهم يصفقون لأمريكا ولكن لا قيمة لهم لديها"، داعياً إلى تشكيل حركة عالمية على مستوى الدول والشعوب لمواجهة الغطرسة الأمريكية، وأن يقولوا لأمريكا "توقفي" ويضعوا حداً لتدخلاتها.

 

