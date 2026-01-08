سوريا: إعادة فتح ممرين إنسانيين لإجلاء المدنيين من الأشرفية والشيخ مقصود بحلب بسبب الاشتباكات عنيفة

أعلنت محافظة حلب الخميس أنها فتحت ممرين إنسانيين لإجلاء المدنيين من حيي الأشرفية والشيخ مقصود في حلب، وسط تصاعد حدة الاشتباكات في المنطقة، حيث أفادت وكالة "سانا" السورية للأنباء، بأن محافظة حلب تلقت مناشدات عاجلة من العوائل المحاصرة داخل أحياء الشيخ مقصود والأشرفية، بعد "منع قوات قسد الكثير من الأهالي من الخروج" أمس ومحاولتها استخدامهم كدروع بشرية أثناء عملياتها ضد الجيش السوري.

كما أعلنت المحافظة، أنه بعد تنسيق مع الجيش، جرى فتح ممرين آمنين جديدين عبر (العوارض) و(شارع الزهور) لخروج المدنيين الراغبين نحو المناطق الآمنة في حلب، وذلك من الساعة 10 صباحا حتى 1 ظهرا لمدة ثلاث ساعات.

وشهدت محاور الأشرفية بعد منتصف الليلة اشتباكات عنيفة بين فصائل وزارة الدفاع وقوى الأسايش، شملت قصفا بالراجمات والمدفعية والطائرات المسيرة، أصابت حيي بني زيد والشقيف وألحقت أضرارا مادية كبيرة.

وبحسب المرصد السوري، فقد سجل التصعيد الأخير، منذ الثلاثاء الماضي، 15 قتيلا بينهم 10 مدنيين (4 سيدات وطفلان في الشيخ مقصود والأشرفية، 3 آخرين في الميدان)، و60 جريحا بينهم أطفال وسيدات، إضافة إلى 5 عسكريين (1 من الأسايش، 4 من وزارة الدفاع). كما حذر المرصد السوري لحقوق الإنسان من تداعيات التصعيد على المدنيين والبنية التحتية.