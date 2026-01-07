سوريا.. نزوح جماعي في بحلب

أعلن الدفاع المدني السوري، اليوم الأربعاء ( 7 كانون الثاني 2026 )، عن إجلاء مئات المدنيين من حيّي الشيخ مقصود والأشرفية في مدينة حلب، على خلفية اندلاع اشتباكات عنيفة وتصاعد العمليات العسكرية بين الجيش السوري وقوات سوريا الديمقراطية "قسد".

وذكرت فرق الدفاع المدني في بيانات متتالية أنها "تمكنت حتى الآن من تأمين خروج مئات العائلات (بينهم نحو 850 مدنيًا في حصيلة أولية) عبر ممرات إنسانية آمنة"، مشيرةً إلى أن "العمليات مستمرة لإجلاء العالقين ونقلهم إلى مراكز إيواء آمنة داخل المدينة".

وفي سياق متصل، أعلنت قيادة العمليات في الجيش السوري حيّي الشيخ مقصود والأشرفية "منطقة عسكرية مغلقة» وفرضت حظرًا كاملًا للتجوال"، داعيةً المدنيين إلى الابتعاد عن مواقع "قسد" التي وصفتها بالأهداف العسكرية المشروعة.

من جانبها، أكدت مصادر ميدانية تعرّض معبر «السريان» الإنساني لقصف بقذيفتين، ما تسبب في عرقلة حركة النزوح وتوقف دخول آلاف السكان الفارين من مناطق الاشتباك باتجاه وسط المدينة، وسط تقارير عن سقوط شهداء وجرحى في صفوف المدنيين جراء القصف المتبادل.

وتشهد الأحياء الشمالية من مدينة حلب حركة نزوح واسعة النطاق، مع مطالبة الأهالي بمغادرة مناطق التماس، في ظل استمرار الحصار ومنع إدخال المواد الأساسية والأدوية إلى الحيّين المتضررين.