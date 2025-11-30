البابا ليو الرابع عشر يصل بيروت في زيارة تاريخية تحمل رسالة سلام

وصل بابا الفاتيكان ليو الرابع عشر، اليوم الاحد ( 30 تشرين الثاني 2025 )، إلى بيروت في زيارة تستمر 48 ساعة، حاملاً رسالة سلام إلى اللبنانيين في ظل الأزمات المتلاحقة التي تشهدها البلاد.

ومن المقرر أن يتوجه الحبر الأعظم (70 عاماً) من مطار رفيق الحريري الدولي، حيث أقيم له استقبال رسمي بحضور رئيس الجمهورية جوزاف عون، إلى القصر الرئاسي لإلقاء كلمة أمام المسؤولين والدبلوماسيين.

وشهدت منطقة القصر الجمهوري في بعبدا توافد حشود من المواطنين لاستقبال البابا، كما حضر رئيس مجلس النواب نبيه بري وعقيلته رندا، وقائد الجيش العماد رودولف هيكل، إلى جانب شخصيات سياسية ودبلوماسية وروحية، منها البطربرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي.

وترأس المطران أنطوان شربل طربيه قداساً احتفالياً في دير مار قبريانوس ويوستينا – كفيفان، بدعوة من رئيس الدير الأب اسطفان فرح، ضمن فعاليات الاستقبال.

ويأتي وصول البابا إلى لبنان قادماً من تركيا في أول رحلة خارجية منذ اعتلائه كرسي البابوية، في رسالة أمل لتحقيق السلام والاستقرار في البلاد التي تعاني من أزمات متعددة.