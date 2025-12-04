سوريا - لبنان - فلسطين

كيف تفاعل الإعلام العبري مع مقتل العميل ياسر أبو شباب برفح؟


أثار مقتل العميل لدى الاحتلال "ياسر أبو شباب" تفاعلاً واسعاً في الصحافة العبرية، التي رأت في الحدث ضربة مباشرة لمشروع ما تسميه بـ "البدائل المحلية" التي حاولت "تل أبيب" تشكيلها داخل قطاع غزة خلال الأشهر الماضية.

وفي تعليقها، أشارت إذاعة جيش الاحتلال، إلى اعتراض مسؤولين أمنيين كبار على فكرة تشكيل "ميليشيات موالية لإسرائيل" داخل غزة، معتبرين أن مصير هذه التشكيلات حتمي وهو القتل، ومذكّرة بفشل نموذج مشابه في جنوب لبنان.

وقالت "تسفي يحزكيلي" للقناة 13 العبرية، إن كل من راهن على قدرة "أبو شباب" على إدارة القطاع أو تشكيل منظومة حكم بديلة تلقى الإجابة اليوم بقتله، واصفاً ما حدث بأنه نهاية واضحة لهذا المشروع.

ووصف محللو القناة 12 العبرية، عملية اغتيال "أبو شباب" بأنه فشل صاخب لفكرة "البديل عن حماس"، مشيرين إلى أن "إسرائيل" درّبت هذه المجموعات ومنحتها شرعية ميدانية، لكنها سقطت سريعاً بينما بقيت حماس هي الأقوى.

وقال آفي أشكينازي المحلل العسكري، إن "الجيش الإسرائيلي فشل في حماية الميليشيا وفي مقدمتها أكبر مجموعاتها بقيادة "أبو شباب"، معترفاً بأن دعاية حماس حول مصير هذه التشكيلات أثبتت صحتها على الأرض".

وطالب مراسل القناة 12، بفتح تحقيق فوري في احتمال تمكن مقاتلي حماس من تجاوز الخط الأصفر داخل رفح للوصول إلى "أبو شباب" وتنفيذ الاغتيال.

وأعلنت إذاعة جيش الاحتلال، اليوم الخميس، مقتل قائد الميليشيا المسلحة شرق رفح ياسر أبو شباب على يد مسلحين مجهولين داخل مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وذكرت منصة حدشوت العبرية أن "أبو شباب ونائبه غسان الدهيني وقعا في كمين داخل المدينة، ما أدى إلى مقتل أبو شباب وإصابة نائبه بجروح خطيرة".

وتشير تقديرات إسرائيلية إلى أن "عملية الاغتيال يُرجح أنها نُفذت على يد مقاتلي كتائب القسام – الجناح العسكري لحماس".

ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مصدر عسكري قوله إن "حماس امتلكت معلومات استخباراتية دقيقة حول تحركات أبو شباب، جمعتها –وفق المصدر– من أشخاص مقربين منه، معتبرًا أن اغتياله يمثل تطورًا سيئًا لإسرائيل".

التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
