ارتفاع عدد ضحايا العدوان الصهيوني على قطاع غزة إلى 70117 شهيدا و170999مصابا

ارتفع عدد ضحايا الحرب الصهيونية على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الاول 2023 إلى 70 ألفا و117 شهيدا، و170 ألفا و999 مصابا.

وذكرت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، في بيان، أن مستشفيات القطاع استقبلت، خلال الساعات الـ24 الماضية، 5 شهداء بينهم أربعة ارتقوا بنيران جيش الكيان الصهيوني وآخر جرى انتشال جثمانه من تحت أنقاض أحد البنيات المدمرة، و13 مصابا، لافتة إلى ارتفاع حصيلة الشهداء والإصابات منذ اتفاق وقف إطلاق النار في أكتوبر/تشرين الاول الماضي إلى 360 شهيدا، و922 مصابا.

و نوهت إلى أنه تم حتى الآن انتشال 617 جثمانا لشهداء آخرين كانوا تحت ركام المساكن المهدمة، مشيرة إلى أن فرق الدفاع المدني والإسعاف تواصل جهودها للبحث عن بقية الضحايا العالقين تحت آلاف الأطنان من الخرسانات المكومة في كافة أطراف القطاع"./