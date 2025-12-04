سوريا - لبنان - فلسطين

غزة: استشهاد خمسة فلسطينيين في غارات صهيونية


 

 

أعلن الدفاع المدني في غزة الأربعاء استشهاد خمسة فلسطينيين، بينهم طفلان، إثر عدة غارات جوية صهيونية على مدينة خان يونس جنوب القطاع، حيث أكد الناطق باسم الجهاز محمود بصل "استشهاد 5 مواطنين بينهم طفلان وإصابة آخرين بجروح بعضها خطيرة، جراء قصف صهيوني بعدة صواريخ استهدف مخيم إيواء في منطقة مواصي خان يونس قرب المستشفى الكويتي" جنوب قطاع غزة.

كما وصفت حركة حماس القصف الصهيوني بأنه "جريمة حرب موصوفة، واستهتار باتفاق وقف إطلاق النار، ومحاولة مكشوفة للتنصل من استحقاقاته".

وأضافت في بيان "نحمل الاحتلال الصهيوني المجرم المسؤولية الكاملة عن تداعيات هذا التصعيد، ونطالب الوسطاء والدول الضامنة بضرورة لجم الاحتلال الفاشي عن الاستمرار في جرائمه".

