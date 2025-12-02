سوريا: قوة صهيونية تتوغل في قرية الصمدانية الشرقية بريف القنيطرة

توغلت قوة إسرائيلية الثلاثاء بدبابتين و14 آلية عسكرية محملة بالجنود في قرية الصمدانية الشرقية بريف القنيطرة وأقامت حاجزا وعرقلت حركة المرور وفتشت المواطنين وقامت بتفتيش المارة، إذ ذكرت القناة الإخبارية السورية إن "قوات الاحتلال الإسرائيلي توغلت في قرية الصمدانية الشرقية بريف القنيطرة وقامت بتفجير سرية عسكرية مهجورة.

وكانت القوات الإسرائيلية توغلت أمس في تلة الحمرية بين بلدة حضر وقرية طرنجة، وفي الصمدانية الشرقية وبلدة جبا وقرية أم باطنة بريف القنيطرة الشمالي، وفي تل أبو قبيس وصيدا الحانوت بريف القنيطرة الجنوبي.

وجاء هذا التوغل بعد أيام من هجوم إسرائيلي على بلدة بيت جن في ريف دمشق، وما تلاه من اشتباكات مع شبان من البلدة، ما أدى إلى مقتل 13 من سكانها بينهم أطفال، وإصابة آخرين، بالإضافة إلى إصابة 6 عسكريين إسرائيليين بجروح.