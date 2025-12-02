خبير أمني: محور أمريكي – خليجي – تركي يوفر حماية استخبارية للجولاني ويمنع اغتياله

كشف الخبير في الشؤون الأمنية غالب الجبوري، اليوم الثلاثاء ( 2 كانون الأول 2025 )، عن وجود ما وصفه بـ”محور ثلاثي” يضم الولايات المتحدة ودولاً خليجية وتركيا، يعمل على حماية زعيم “هيئة تحرير الشام” أحمد الشرع، الملقب بـ(الجولاني)، ومنع أي محاولة لاغتياله عبر توفير دعم معلوماتي واستخباري واسع.

وقال الجبوري في حديث صحفي، إن “أحمد الشرع شخصية مثيرة للجدل، ورغم معرفة أجزاء من تاريخه، إلا أن صعوده السريع وغير التقليدي في المشهد السوري جعله واقعاً سياسياً تفرضه الظروف الحالية، خاصة بعد اعتراف واشنطن ومعظم الدول العربية به رئيسا للمرحلة الانتقالية في دمشق”.

وأضاف أن “الجولاني يواجه تهديدات حقيقية ومحاولات محتملة للاستهداف بسبب تضارب المصالح وكثرة القوى المتنافسة داخل الساحة السورية”، مبيناً أن “وجود فيتو أمريكي–خليجي–تركي يمنح الشرع حماية قوية، نظراً لارتباط مصالح تلك الدول باستمرار دوره وعدم حدوث فراغ مفاجئ في السلطة”.

وأوضح الجبوري أن “المحور الثلاثي يزوّد الجولاني بمعلومات استخبارية دقيقة، تمكّنه من رصد أي محاولة لاستهدافه، لأن غيابه قد يفتح الباب أمام مرحلة فوضى إضافية في بلد يعاني أصلاً من تعقيدات أمنية وسياسية خطيرة”.

وختم بالقول إن “احتمالية اغتيال الجولاني قائمة ضمن بيئة مضطربة، لكن حجم الحماية التي يحظى بها يجعل المساس به مهمة صعبة ومعقّدة، ويُبقي كل السيناريوهات مفتوحة دون استبعاد أي منها”.