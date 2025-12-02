سوريا - لبنان - فلسطين

خبير أمني: محور أمريكي – خليجي – تركي يوفر حماية استخبارية للجولاني ويمنع اغتياله


كشف الخبير في الشؤون الأمنية غالب الجبوري، اليوم الثلاثاء ( 2 كانون الأول 2025 )، عن وجود ما وصفه بـ”محور ثلاثي” يضم الولايات المتحدة ودولاً خليجية وتركيا، يعمل على حماية زعيم “هيئة تحرير الشام” أحمد الشرع، الملقب بـ(الجولاني)، ومنع أي محاولة لاغتياله عبر توفير دعم معلوماتي واستخباري واسع.

وقال الجبوري في حديث صحفي، إن “أحمد الشرع شخصية مثيرة للجدل، ورغم معرفة أجزاء من تاريخه، إلا أن صعوده السريع وغير التقليدي في المشهد السوري جعله واقعاً سياسياً تفرضه الظروف الحالية، خاصة بعد اعتراف واشنطن ومعظم الدول العربية به رئيسا للمرحلة الانتقالية في دمشق”.

وأضاف أن “الجولاني يواجه تهديدات حقيقية ومحاولات محتملة للاستهداف بسبب تضارب المصالح وكثرة القوى المتنافسة داخل الساحة السورية”، مبيناً أن “وجود فيتو أمريكي–خليجي–تركي يمنح الشرع حماية قوية، نظراً لارتباط مصالح تلك الدول باستمرار دوره وعدم حدوث فراغ مفاجئ في السلطة”.

وأوضح الجبوري أن “المحور الثلاثي يزوّد الجولاني بمعلومات استخبارية دقيقة، تمكّنه من رصد أي محاولة لاستهدافه، لأن غيابه قد يفتح الباب أمام مرحلة فوضى إضافية في بلد يعاني أصلاً من تعقيدات أمنية وسياسية خطيرة”.

وختم بالقول إن “احتمالية اغتيال الجولاني قائمة ضمن بيئة مضطربة، لكن حجم الحماية التي يحظى بها يجعل المساس به مهمة صعبة ومعقّدة، ويُبقي كل السيناريوهات مفتوحة دون استبعاد أي منها”.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
خبير أمني: محور أمريكي – خليجي – تركي يوفر حماية استخبارية للجولاني ويمنع اغتياله
المكتب الاعلامي الحكومي في غزة: القطاع يعيش كارثة واسرائيل تواصل الابادة الجماعية بمنع الغذاء
سوريا: قوة صهيونية تتوغل في قرية الصمدانية الشرقية بريف القنيطرة
أميركا تدعو لبنان لإعادة قنبلة لم تنفجر في بيروت اثناء استهداف الشهيد الطبطبائي
حزب الله : لن نرفع الراية البيضاء أبداً ولن نستسلم
الكاتب والمحلل اللبناني إسماعيل النجار يحذر من مؤشرات خطيرة لاحتمال اندلاع مواجهة واسعة في لبنان
عون يستقل البابا في بيروت ويؤكد على دور لبنان التاريخي
بابا الفاتيكان للبنانيين: يجب أن تتمتعوا بالالتزام بالسلام والحفاظ على الحياة
البابا ليو الرابع عشر يصل بيروت في زيارة تاريخية تحمل رسالة سلام
غزة: استشهاد طفلين في غارة بمسيّرة تابعة للصهاينة
الاكثر مشاهدة في (سوريا - لبنان - فلسطين)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
فيسبوك