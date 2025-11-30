غزة: استشهاد طفلين في غارة بمسيّرة تابعة للصهاينة

استشهد طفلان فلسطينيان في غارة بمسيّرة تابعة للصهاينة في غزة، حيث ذكر أقارب الطفلين انهما يبلغان ثماني وعشر سنوات، وكانا قد خرجا بحثا عن الحطب. كما صرّح المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة محمود بصل باستشهاد الشقيقين فادي وجمعة تامر أبو عاصي في قصف بطائرة مسيرة تابعة للاحتلال في بلدة بني سهيلة، شرق خان يونس في جنوب قطاع غزة، نحو الساعة الثامنة والنصف صباحا.

فيما أكد مستشفى ناصر في خان يونس تلقيه جثماني الطفلين، وأشار إلى أن العائلة شيّعتهما عصرا.