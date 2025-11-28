الشيخ نعيم قاسم: هدف اغتيال الطبطبائي لم يتحقق وسنحدد توقيت الرد على إسرائيل

أكد الأمين العام لحزب الله اللبناني، الشيخ نعيم قاسم، اليوم الجمعة، (28 تشرين الثاني 2025 )، أن هدف الاغتيال الإسرائيلي للقائد العسكري في الحزب أبو علي طبطبائي ورفاقه لم يتحقق، مشيراً إلى أن الحزب متماسك وله أصول وجذور.

وقال الشيخ قاسم، في كلمة له خلال الاحتفال التأبيني لطبطبائي ورفاقه الذين استشهدوا بقصف إسرائيلي قبل أيام في الضاحية الجنوبية لبيروت، إن اغتيال الشهيد القائد طبطبائي ورفاقه "اعتداء سافر وجريمة موصوفة من حقنا الرد وسنحدد التوقيت لذلك".

وأضاف قاسم أن هدف اغتيال أبرز شخصية في عملية القتال وترميم القدرة هو "ضرب المعنويات وإحداث بلبلة"، مؤكداً أن هذا الاغتيال لا يمكن أن يضرب معنوياتنا فنحن حزب له أصول وجذور ممتدة.

وأشار إلى أنهم في ساحة مفتوحة يعمل فيها العدو "براحة كبيرة بالتنسيق مع الاستخبارات الأمريكية واستخبارات دولية وعربية"، متابعاً: "أقول للعدو الإسرائيلي إننا مستمرون في مقاومتنا ولأبي علي إخوة كثيرون".

وبين الأمين العام لحزب الله أن القائد الجهادي الكبير أبو علي الطبطبائي "ترك بصمة مهمة في مرحلة تاريخية حساسة وتميز بشخصيته التي تجمع بين الإيمان والتنظيم والتقوى والرؤية الاستراتيجية في طريقة تفكيره".

وأوضح أن القائد الشهيد الطبطبائي "أدار مشروع قوات النخبة 4 سنوات وتصدى للعدوان عام 2006 في الخيام"، مشيراً إلى أنه كان "سيد معركة أولي البأس من حيث الإدارة العسكرية بطريقة احترافية مهمة".

ولفت إلى أن السيد الطبطبائي "ترك بصمة واضحة في ساحة اليمن حين ذهب للتدريب هناك وأصبح محبوبا لدى اليمنيين بشكل كبير"، مبيناً أن خسارة السيد الطبطبائي "كبيرة لكنها ربح كبير له فالشهادة كانت مبتغاه وغاية مسيرته".

وأكد الشيخ قاسم أنهم قدموا "آلاف التضحيات لكننا في كل مرحلة نتمكن من استعادة القدرة واستبدال القيادات بكل قوة وثبات".