لبنان يتقدم بشكوى ضد إسرائيل

أعلنت وزارة الخارجية اللبنانية تقديم شكوى إلى مجلس الأمن ضد إسرائيل لبنائها جدارين داخل الأراضي اللبنانية قرب بلدة يارون جنوب لبنان، حيث أشارت الخارجية إلى أنه هذا الانتهاك "يضاف الى سلسلة انتهاكاتها العديدة وخروقاتها المستمرة، ويتمثل ببناء إسرائيل جدارين اسمنتيين عازلَين على شكل حرف (T) في جنوب غرب بلدة يارون وجنوب شرقها داخل الحدود اللبنانية المعترف بها دوليا. ويؤدي بناء الجدارين اللذين وثقت وجودهما قوات اليونيفيل إلى قضم أراض لبنانية إضافية، ويشكل خرقا للقرار 1701 (2006)، ولإعلان وقف الأعمال العدائيّة (2024)".

وذكرت الخارجية اللبنانية في بيان إنها طالبت في الشكوى المقدمة إلى مجلس الأمن بالتحرك العاجل لردع إسرائيل عن انتهاكاتها للسيادة اللبنانيّة وإلزامها بإزالة الجدارين وبالانسحاب الفوري لجنوب الخط الأزرق من كافة المناطق التي لا تزال تحتلها داخل لبنان بما فيها المواقع الحدودية الخمسة.

كذلك جددت الحكومة اللبنانية في الشكوى "استعدادها للدخول في مفاوضات مع إسرائيل لإزالة الاحتلال ووقف الاعتداءات، وأعادت التأكيد على التزامها المضي قدما بتنفيذ تعهداتها لجهة تطبيق قرار مجلس الأمن 1701 كاملاً دون اجتزاء أو انتقاء، كما وإعلان وقف الأعمال العدائية، بما يؤدي إلى استعادة الدولة اللبنانية قرار السلم والحرب، وحصر السلاح بيدها وبسط سيادتها على جميع أراضيها بواسطة قواها الذاتية".