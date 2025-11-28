سوريا - لبنان - فلسطين

سوريا: ارتفاع عدد ضحايا التوغل الصهيوني في بيت جن والأهالي يشيعون الشهداء


أفادت مصادر إعلامية الجمعة، بارتفاع حصيلة الغارة الإسرائيلية على بلدة بيت جن جنوب سوريا، فجرا اليوم، إلى 13، فيما بدأ الأهالي في تشييع الضحايا، حيث ذكرت وكالة "سانا" السورية للأنباء، إن "جثامين 6 شهداء من بيت جن بريف دمشق بينهم 5 من عائلة واحدة وصلت إلى مستشفى المواساة في العاصمة السورية دمشق". كما ذكرت مصادر إعلامية إن عدد الضحايا ارتفع إلى 13 شهيدًا و25 جريحا بينهم نساء وأطفال، وبعضهم حالته حرجة.

في حين بدأ أهالي البلدة تشييع جثامين بعض الضحايا، في ظل تحليق مستمر ومكثف للطيران الحربي الإسرائيلي المسير في أجواء البلدة.

في ذات الصدد، اعلنت قناة الإخبارية السورية، إن عددا من أهالي بلدة بيت جن بريف دمشق نزحوا إلى مناطق أكثر أمنا بعد الاعتداء الإسرائيلي بالقصف على البلدة. كما أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الجمعة، أنه نفذ عملية أمنية ضد مطلوبين من "الجماعة الإسلامية" في بيت جن السورية، ما أدى لإصابة 6 من عناصره بجروح.

كما لفت إلى أنه "خلال نشاط قوات الجيش الإسرائيلي، أطلق مخربون النار باتجاه القوات، فردت القوات بإطلاق النار، وبالتوازي قدم إسناد ناري جوي للقوات في المنطقة".

وأوضح الإعلام العبري عن تفاصيل إضافية للعملية الإسرائيلية داخل الأراضي السورية، فأكد أن الوحدة التي دخلت لتنفيذ العملية تعرضت، بعدما اعتقلت مطلوبين، لإطلاق نار ما أدى إلى إصابة 6 عناصر بينهم ضابطان بصفوفها، ما دفع بالقوة إلى طلب الإسناد الجوي حيث قامت مروحية ومسيرات بقصف أماكن عدة من البلدة، واستهداف آلية عسكرية إسرائيلية تعطلت وبقيت داخل الأراضي السورية، فيما تم نقل جرحى الجيش الإسرائيلي إلى مستشفيات إسرائيل بمروحية طبية.

بالمقابل لم تصدر الحكومة السورية في دمشق حتى الآن أي تعليق على الحادث!

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
سوريا: ارتفاع عدد ضحايا التوغل الصهيوني في بيت جن والأهالي يشيعون الشهداء
سوريا: قصف صهيوني على بلدة بيت جن في ريف دمشق
كتلة الوفاء للمقاومة : حق لبنان وشعبه القيام بكل ما من شأنه كف يد العدو
حماس: الاحتلال لم يحصد أي صورة نصر أمام كتائب القسام طيلة الحرب
غارات صهيونية غادرة على لبنان بالذكرى الأولى لوقف إطلاق النار
السيد عبدالملك الحوثي يعزّي حزب الله باستشهاد القائد الطباطبائي
قوات الامن التابعة للجولاني تطلق النار على المحتجين في الساحل السوري
خطة ترامب تدخل مرحلة التعثر.. 500 خرق إسرائيلي في غزة
تظاهرات كبيرة واعتصامات في محافظتين سوريتين وعصابات الجولاني تطلق النار على المتظاهرين
عون يمنح رئيس الفيفا الجنسية اللبنانية
الاكثر مشاهدة في (سوريا - لبنان - فلسطين)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
فيسبوك