سوريا - لبنان - فلسطين

سوريا: قصف صهيوني على بلدة بيت جن في ريف دمشق


صرّحت وسائل إعلامية، اليوم الجمعة، بأن بلدة بيت جن في ريف دمشق الغربي شهدت اشتباكات عنيفة تبعها قصف جوي ومدفعي من قبل القوات الصهيونية ما أسفر عن سقوط 10 ضحايا، حيث أشارت وسائل الاعلام الى أن "قوة عسكرية تابعة لجيش الاحتلال توغلت فجر اليوم داخل البلدة لتنفيذ عملية اعتقال استهدفت ثلاثة أشخاص"، مؤكدة "إصابة ستة جنود خلال الاشتباكات، بينهم ثلاثة بحالة خطرة".

وأضافت أن "القوات الصهيونية انسحبت لاحقاً إلى أطراف البلدة بعد نحو ساعتين من المواجهات، فيما تواصل الطائرات المسيّرة والمروحيات التحليق في أجواء المنطقة وسط نزوح لعشرات العائلات إلى مناطق أكثر أمناً". كما أكدت أن "الطيران الصهيوني قصف بلدة بيت الجن في ريف دمشق ما أدى الى سقوط عدد من الضحايا".

 

