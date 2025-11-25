سوريا - لبنان - فلسطين

السيد عبدالملك الحوثي يعزّي حزب الله باستشهاد القائد الطباطبائي


بعث السيد عبدالملك بدرالدين الحوثي برقية عزاء إلى الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم، معزّيًا باستشهاد القائد الجهادي الكبير السيد هيثم بن علي الطباطبائي ورفاقه الذين ارتقوا في جريمة استهداف صهيونية جديدة طالت .

وأكد السيد الحوثي في برقيته أنّ الشهداء نالوا "فوز ختام الشهادة" بعد مسيرة جهادية حافلة بالعطاء والإنجازات، مشيرًا إلى أن حياة الشهيد الطباطبائي كانت "جهادًا وعطاءً وعملاً صالحًا"، وأنه أسهم بفعالية في نصرة الحق والمستضعفين على امتداد ساحات المواجهة.

وشدد السيد على أن الشهيد سيبقى خالدًا بعطائه وإسهامه في ساحة الجهاد، مضيفًا أن الجريمة الأخيرة تكشف مجددًا عدوانية العدو الصهيوني المتجذّرة في سلوكه، سواء في لبنان أو غزة.

وحذّر السيد الحوثي من الثقة بوعود العدو الإسرائيلي، مؤكداً أنه "لن يفي بأي التزامات أو اتفاقات" في ظل الدعم الأميركي الواسع له، لافتًا إلى أن عدوانيته تُقابل في المقابل بـ"تخاذل بعض الحكومات" بل وتبنّيها مطالب العدو بنزع قوة الشعوب المقاومة.

وعبّر عن ثقته الكاملة بحزب الله، قائلاً إن الحزب يمتلك "ثباتًا وصلابةً ونهجًا جهاديًا أصيلًا وتجربة عملية حافلة بالنجاحات"، مشيدًا بدوره المتقدم في جبهات محور المقاومة.

وجدّد السيد الحوثي موقف اليمن الثابت إلى جانب المقاومة، مؤكدًا "التضامن التام مع حزب الله في مواجهة الطغيان الصهيوني". كما شدد على حتمية زوال الكيان الصهيوني المؤقت مهما تصاعدت جرائمه.

واختتم السيد الحوثي برقيته بالتأكيد على أن مشاريع تدجين الأمة ستفشل، وأن الخيار الصحيح هو "التحرك الواعي والمسؤول في مواجهة العدو وحمل راية الجهاد".

وفيما يلي نص البرقية:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم

{مِنَ الْمُـؤْمِنـِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُم مَّن قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُم مَّن يَنتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلاً}.. صدق الله العلي العظيم

سماحـة الأميـن العـام لحـزب الله

الأخ المجاهد العزيز الشيــخ/ نعيـــم قاسم حفظــهُ الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،

نتوجّه إليكم وإلى كلّ إخوتنا وأخواتنا في حزب الله وجمهوره الكريم وحاضنته الشعبية الوفيّة بأحرّ التعازي وخالص المواساة باستشهاد الأخ العزيز القائد الجهادي الكبير السيّد/ هيثم بن علي الطبطبائي (السيد أبو علي) ورفاقه الشهداء رضوان الله عليهم جميعًا، ونتوجّه بالعزاء الخاص إلى أهليهم وأسرهم الكريمة، وهنيئًا لهم فوزهم بخاتمة الشهادة في سبيل الله تعالى بعد مسيرة جهادية حافلة بالعطاء والإنجازات.

لقد كان الشهيد القائد الجهاديّ الكبير السيّد/ هيثم الطبطبائي رضوان الله عليه في مسيرة حياته التي كانت جهادًا وعطاء وعملاً صالحّا وخيّرًا ممن ارتقى إلى مستوى مصداق الآية المباركة : {قُلْ إِنَّ صَلاَتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ }الأنعام162، ووفّقه الله لتحقيق إنجازات مهمة وللإسهام الكبير في مسيرة جهاده على نطاق واسع لنصرة الحق والمستضعفين، وسيبقى خالدًا بعطاءه وإسهامه الكبير في ساحة الجهاد مع ما فاز به من ختام الشهادة في سبيل الله والخلود مع الشهداء، والله لا يضيع أجر المؤمنين.

إن العدوّ الإسرائيلي بارتكابه لجريمة الاستهداف للشهيد ورفاقه رضوان الله عليهم وباعتداءاته التي لم تتوقف ولا يومًا واحدًا منذ اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان، وكذلك في غزة يُبَرْهِنُ لكل شعوب المنطقة وحكوماتها على عدوانيته المتجذرة في نهجه وفي سلوكه الإجرامي وانه لن يفي بأي التزامات ولا اتفاقات، ولا سيما مع ما يحظى به من حماية ودعم وغطاء أمريكي، وما يقابل ذلك من تخاذل الحكومات والأنظمة وبعض المكونات التي لا تكتفي بالتخاذل، بل تتبنّى مطالب وإملاءات العدوّ الإسرائيلي في تجريد هذه الشعوب المظلومة المستهدفة من سلاحها ومن عناصر قوتها، ومحاصرة مقاوميها، والسعي لتشويههم والإلقاء باللائمة عليهم، وممارسة أنواع الضغط على حاضنتهم الشعبية من حصار اقتصادي وغيره.

إننا على ثقة تامة بثبات وصلابة حزب الله بما يمتلكه من إيمان ونهج جهادي أصيل، وتجربة عملية حافلة بالنجاحات، وقدرة على تجاوز الصعوبات، ورصيد عظيم من الإنجازات، وبنية متماسكة ومبنية على أسس التقوى والاعتصام بالله {وَمَن يَعْتَصِم بِاللّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ} آل عمران101 ، وإن الدور المتميز لحزب الله على مستوى جبهات محور الجهاد والمقاومة متجذر بعطائه العظيم وتضحياته الكبيرة في سبيل الله، واسهامه الكبير في ميدان العمل وبالقول والفعل، وإننا لنؤكّد تضامننا التام معكم وإلى جانبكم في مواجهة الطغيان الإسرائيلي الصهيوني المستهدف لكل أمّتنا، واثقين بحتمية تحقّق الوعد الإلهي بزوال الكيان الصهيوني المؤقت مهما بلغ عتوّه واستكباره وإجرامه، فهو إنما يقرّبه من الزوال أكثر، وسيتجلّى لكل أمّتنا يومًا بعد يوم فشل كل الخيارات التي ترمي الى تدجين الأمة لذلك العدوّ، وأن الخيار الصحيح والواقعي والحق هو التحرّك الواعي المسؤول في مواجهة ذلك العدوّ والتصدّي لكل مؤامراته وحمل راية الجهاد في سبيل الله تعالى والثقة بوعده، إن الله لا يخلف الميعاد والعاقبة للمتقين.

