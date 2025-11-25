قوات الامن التابعة للجولاني تطلق النار على المحتجين في الساحل السوري

أطلقت قوات الأمن التابعة لابو محمد الجولاني الرصاص الحي على متظاهرين في مدن الساحل، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، مؤكدا سقوط قتلى وجرحى واعتقال عدد من المشاركين في احتجاجات للمطالبة بوقف القتل والإفراج عن المعتقلين.

وتحولت الاحتجاجات في طرطوس واللاذقية وجبلة إلى مواجهات عنيفة بعدما انتشرت قوات الأمن بكثافة في مواقع التظاهر، حيث سجلت عمليات إطلاق نار مباشر ودهس لعدد من المحتجين في دوار الزراعة والأزهري.

وشهدت حمص اعتقالات لمتظاهرين وتعرض بعضهم للضرب أثناء تفريق الاعتصامات.

وجاءت هذه الاحتجاجات استجابة لدعوة المرجع العلوي الشيخ غزال غزال، الذي طالب بوقف الظلم والانتهاكات والدفع نحو اللامركزية.

يأتي ذلك بينما أصدر المجلس الإسلامي العلوي في سوريا والمهجر بيانا أكد فيه ضرورة التمسك بالسلمية والحفاظ على الصورة الحضارية والموحدة للحراك الشعبي.