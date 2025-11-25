سوريا - لبنان - فلسطين

قوات الامن التابعة للجولاني تطلق النار على المحتجين في الساحل السوري


أطلقت قوات الأمن التابعة لابو محمد الجولاني الرصاص الحي على متظاهرين في مدن الساحل، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، مؤكدا سقوط قتلى وجرحى واعتقال عدد من المشاركين في احتجاجات للمطالبة بوقف القتل والإفراج عن المعتقلين.

وتحولت الاحتجاجات في طرطوس واللاذقية وجبلة إلى مواجهات عنيفة بعدما انتشرت قوات الأمن بكثافة في مواقع التظاهر، حيث سجلت عمليات إطلاق نار مباشر ودهس لعدد من المحتجين في دوار الزراعة والأزهري.

وشهدت حمص اعتقالات لمتظاهرين وتعرض بعضهم للضرب أثناء تفريق الاعتصامات.

وجاءت هذه الاحتجاجات استجابة لدعوة المرجع العلوي الشيخ غزال غزال، الذي طالب بوقف الظلم والانتهاكات والدفع نحو اللامركزية.

يأتي ذلك بينما أصدر المجلس الإسلامي العلوي في سوريا والمهجر بيانا أكد فيه ضرورة التمسك بالسلمية والحفاظ على الصورة الحضارية والموحدة للحراك الشعبي.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
السيد عبدالملك الحوثي يعزّي حزب الله باستشهاد القائد الطباطبائي
قوات الامن التابعة للجولاني تطلق النار على المحتجين في الساحل السوري
خطة ترامب تدخل مرحلة التعثر.. 500 خرق إسرائيلي في غزة
تظاهرات كبيرة واعتصامات في محافظتين سوريتين وعصابات الجولاني تطلق النار على المتظاهرين
عون يمنح رئيس الفيفا الجنسية اللبنانية
مندوب فلسطين: إسرائيل تسعى لإفشال وقف إطلاق النار وتتعمد منع السلام
بيروت.. تشييع مهيب للشهيد الطبطبائي والمقاومة تتوعد بالرد
لاريجاني بعد اغتيال الشهيد طباطبائي: نتنياهو يدفع المنطقة إلى مواجهة لا مفرّ منها
حزب الله اللبناني يشيّع قائده الشهيد الطبطبائي اليوم
نبذة عن القائد الجهادي الكبير الشهيد هيثم علي الطبطبائي "السيد أبو علي"
الاكثر مشاهدة في (سوريا - لبنان - فلسطين)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
فيسبوك