تظاهرات كبيرة واعتصامات في محافظتين سوريتين وعصابات الجولاني تطلق النار على المتظاهرين

شهدت محافظتا طرطوس واللاذقية، الثلاثاء، خروج مظاهرات واعتصامات طالبت باللامركزية وإطلاق سراح الموقوفين، وسط انتشار قوى الأمن الداخلي.

وبحسب تلفزيون سوريا، خرجت مظاهرة عند دوّار الزراعة في مدينة اللاذقية وأخرى في دوّار الأزهري، وسط إجراءات أمنية مشدّدة.

وقالت وسائل إعلام سورية، طوقت قوات الأمن الداخلي موقع التظاهر بالكامل وقامت باطلاق الرصاص على المتظاهرين ادى الى سقوط عدد من القتلى والجرحى

وبحسب الانباء الواردة في سوريا فان الوضع جدا متوتر هناك في ظل الاعتداءات الطائفية من قبل جلاوزة الجولاني على العلويين وبقية الاقليات الاخرى