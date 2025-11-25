عون يمنح رئيس الفيفا الجنسية اللبنانية

وافق رئيس الجمهورية اللبنانية جوزاف عون، اليوم الثلاثاء، في القصر الجمهوري، على منح رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" جياني إنفانتينو الجنسية اللبنانية، في خطوة تحمل بعداً رمزياً يؤكد تقدير لبنان للدور الذي يؤديه إنفانتينو في تطوير اللعبة ودعمه المستمر لكرة القدم اللبنانية.

وجرى اللقاء بحضور رئيس الاتحاد اللبناني لكرة القدم هاشم حيدر، والأمين العام جهاد الشحف، وزوجة إنفانتينو لينا الأشقر. وشدّد رئيس الجمهورية على أهمية هذه الخطوة التي تعكس عمق العلاقة بين لبنان و"الفيفا"، وعلى المشاريع التي أسهم إنفانتينو في دعمها خلال السنوات الماضية لتعزيز البنية الكروية في البلاد.

وطلب رئيس الجمهورية من إنفانتينو استكمال المستندات القانونية اللازمة تمهيداً لتوقيع مرسوم منحه الجنسية اللبنانية بصورة نهائية، وفق الإجراءات الدستورية المعتمدة.

كما وعد بتأمين أرض خاصة للاتحاد اللبناني لكرة القدم لإنشاء ملعب تدريبي ومقر حديث، بما يساهم في تطوير البنية التحتية ودعم اللعبة على المدى الطويل، مؤكداً أن الدولة ستواكب هذا المشروع بكل التسهيلات المطلوبة.

ويحمل القرار بُعداً شخصياً إضافياً لإنفانتينو، إذ إن زوجته لينا الأشقر لبنانية الأصل، ما يضفي على الخطوة طابعاً عائلياً وعاطفياً يعزّز رمزيتها.

وخلال اللقاء، قدّم إنفانتينو كرة كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة الأميركية تحمل اسم رئيس الجمهورية جوزاف عون، إلى جانب هدايا تذكارية رسمية باسم "الفيفا"، تقديراً للعلاقة المتينة التي تجمع الاتحاد الدولي بلبنان.