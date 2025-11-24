بيروت.. تشييع مهيب للشهيد الطبطبائي والمقاومة تتوعد بالرد

انطلق موكب التشييع المهيب الذي نظمه حزب الله في الضاحية الجنوبية لبيروت، اليوم عند الساعة الثانية بعد الظهر، لتشييع القائد الجهادي الكبير الشهيد هيثم علي الطبطبائي والشهيدين قاسم برجاوي ومصطفى برّو.

وأفاد مصدر صحفي في بيروت، حسين عزالدين، ان الضاحية الجنوبية لبيروت، شهدت حضوراً جماهيرياً وحزبياً كثيفاً مع مشاركة قيادات من الفصائل اللبنانية والفلسطينية. ووري الشهداء الثلاثة في مثواهم الأخير في روضة الشهيدين.

وتقدمت المسيرة فرق كشفية وموسيقية، ورفع المشاركون الأعلام والأكاليل، حيث كانت الشعارات المناهضة لإسرائيل بارزة في المسيرة. الشيخ علي دعموش، رئيس المجلس التنفيذي لحزب الله، ألقى خطاباً حذر فيه العدو الإسرائيلي من تداعيات خروقاته، مؤكداً أن العدو الاسرائيلي، يجب ان يبقی قلقاً من رد المقاومة.

و ووريت جثامين الشهداء الثری الی جانب رفاقهم من الشهداء القادة، الحاج عماد مغنية والشهيد مصطفی بدرالدين.

واستشهد الشهيد الطبطبائي أمس مع 4 من رفاقه: قاسم برجاوي، ومصطفى برّو، ورفعت حسين، وإبراهيم حسين، في العدوان الصهيوني الذي استهدف منطقة حارة حريك.

المشاركون في التشييع أكدوا أن اعتداءات الاحتلال واغتيالاته لن تُغير شيئاً من ولائهم للمقاومة، معلنين استمرارهم في الدعم رغم كل التحديات.