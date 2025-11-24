لاريجاني بعد اغتيال الشهيد طباطبائي: نتنياهو يدفع المنطقة إلى مواجهة لا مفرّ منها

شنّ علي لاريجاني، أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، اليوم الاثنين ( 24 تشرين الثاني 2025 )، هجوماً لاذعاً على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، عقب اغتيال القائد العسكري في حزب الله هيثم علي طباطبائي في ضربة جوية استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت.

وقال لاريجاني، في منشور عبر منصة "إكس"، إن اغتيال طباطبائي ورفاقه "عمل جبان يكشف استمرار نتنياهو في مغامراته الجنونية"، مضيفاً "نتنياهو سيواصل مجازفاته إلى أن يدرك الجميع أنه لم يعد هناك طريق إلا مواجهة هذا الكيان المزيف".

ولفت لاريجانی إلى أن العملية جاءت في ليلة "استشهاد السيدة فاطمة الزهراء"، مؤكدًا أن طباطبائي، الذي وصفه بـ"الأخ المجاهد"، نال ما تمنّاه من "شهادة"، موجّهًا تعازيه للأمين العام لحزب الله وللمقاتلين في الحزب.

وتزامنت تصريحات لاريجاني مع تصاعد حاد في المواجهة بين إسرائيل وحزب الله، بعد سلسلة ضربات متبادلة رفعت مستوى التوتر الإقليمي وأثارت مخاوف من توسّع رقعة الصراع في لبنان والمنطقة.