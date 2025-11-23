حظر تجوال في مدينة حمص السورية بعد مقتل شخصين وتحذيرات من فتنة طائفية

أعلنت قيادة قوى الأمن الداخلي في محافظة حمص وسط سوريا، اليوم الأحد، فرض حظر تجوّل مؤقت في المدينة عقب توترات أمنية اندلعت إثر مقتل رجل وزوجته في منزلهما في بلدة زيدل جنوبي حمص، وسط مخاوف من تفاقم التوترات ذات الطابع الطائفي.

وذكرت قوى الأمن الداخلي في حمص، في بيان: "تم فرض حظر تجول مؤقت من الساعة الخامسة [بالتوقيت المحلي] مساء اليوم إلى الخامسة من صباح غد، بعد وقوع جريمة قتل أدّت إلى مقتل رجل وزوجته داخل منزلهما في بلدة زيدل الواقعة جنوب مدينة حمص".

وقال قائد قوى الأمن الداخلي في حمص، مرهف النعسان، في بيان نشرته وزارة الداخلية السورية: "عُثر صباح اليوم على رجل وزوجته مقتولين داخل منزلهما، حيث تعرضت جثة الزوجة للحرق، كما وُجدت في مسرح الجريمة عبارات ذات طابع طائفي، ما يشير إلى محاولة لبثّ الفتنة بين الأهالي".

وأضاف أن "الجهات المختصة شرعت فور تلقي البلاغ في تطويق مكان الحادث، وجمع الأدلة، وفتح تحقيق موسّع لتحديد هوية الجناة وملاحقتهم لتقديمهم إلى القضاء المختص".

كما أكّدت القيادة الأمنية أنها اتخذت تدابير واسعة لضمان حماية المدنيين واستقرار المنطقة، ونصحت الأهالي "بضبط النفس والابتعاد عن أي ردود فعل، والاعتماد على فرق الأمن في معالجة الأمر بشكل حيادي ومسؤول".

ولم يُعلن عن تفاصيل إضافية بشأن هوية الجناة أو دوافعهم، بينما لا تزال التحقيقات سارية تحت إشراف الجهات القضائية السورية المختصة.

وتسلط هذه التوترات في سوريا الضوء على التحديات الأمنية التي تواجهها الإدارة السورية الجديدة بقيادة الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أبو محمد الجولاني منذ رحيل حكومة الرئيس السوري السابق بشار الأسد في 8 كانون الأول/ديسمبر 2024.