سوريا - لبنان - فلسطين

ارتفاع عدد ضحايا الحرب الصهيونية على غزة إلى 69546 شهيدا و170833 مصابا


ارتفع عدد ضحايا حرب الإبادة التي يشنها الكيان الصهيوني على قطاع غزة وسكانه منذ السابع من أكتوبر/تشرين الاول 2023 إلى 69 ألفا و546 شهيدا، و170 ألفا و833 مصابا.

وأفادت مصادر طبية بالقطاع أن مستشفيات غزة استقبلت، خلال الساعات الـ24 الماضية، 33 شهيدا، بينهم 12 طفلا و8 سيدات، و88 مصابا باعتداءات صهيونية جديدة".

ونوهت إلى ارتفاع أعداد الضحايا في غزة منذ التوقيع على اتفاق وقف إطلاق النار في الحادي عشر من أكتوبر/تشرين الثاني الماضي إلى 312 شهيدا، و760 مصابا، بينما جرى انتشال 572 جثمانا لشهداء آخرين كانوا تحت أنقاض البنايات المدمرة".

في غضون ذلك، تواصل طواقم الدفاع المدني والسكان جهودها لانتشال جثامين آلاف الشهداء الآخرين الذين لاتزال جثامينهم مطمورة تحت خرسانات البنايات المدمرة وأكوام البيوت التي سوتها آلة الحرب الصهيونية بالأرض".

