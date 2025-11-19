سوريا تدين زيارة نتنياهو غير الشرعية لأراضيها: استمرار بالانتهاك

ادانت الخارجية السورية، اليوم الأربعاء، زيارة نتنياهو غير الشرعية لأراضيها، فيما اشارت الى انها محاولة جديدة لفرض أمر واقع يتعارض مع قرارات مجلس الأمن.

وذكرت الخارجية في بيان أنه "تدين سوريا بأشد العبارات الزيارة غير الشرعية التي قام بها رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزيرا الدفاع والخارجية وعدد من مسؤولي الاحتلال إلى جنوبي البلاد".

وأضافت، أن "هذه الزيارة تمثل محاولة جديدة لفرض أمر واقع يتعارض مع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة وتندرج ضمن سياسات الاحتلال الرامية إلى تكريس عدوانه واستمراره في انتهاك الأراضي السورية".