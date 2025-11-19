سوريا - لبنان - فلسطين

المكتب الحكومي بغزة: 393 خرقا إسرائيليا و279 شهيداً منذ بدء وقف إطلاق النار


دان المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، بشدة استمرار القوات الإسرائيلية بخرق اتفاق وقف إطلاق النار، مشيرا إلى توثيق 393 خرقا حتى مساء 18 نوفمبر 2025 منذ دخول الاتفاق حيز التنفيذ، حيث أوضح بيان صادر عن المكتب أن "هذه الخروقات أسفرت عن ارتقاء 279 شهيدا من المدنيين، بينهم أطفال ونساء وكبار سن، وإصابة 652 آخرين بجروح متفاوتة، إضافة إلى اعتقال 35 مواطنا خلال عمليات التوغل والاقتحام".

كما لفت البيان إلى أن "اعتداءات الاحتلال تنوعت بين إطلاق نار مباشر على المنازل والمواطنين بلغت 113 حالة، و17 عملية توغل داخل المناطق السكنية والزراعية، إلى جانب 174 قصفا بريا وجويا ومدفعيا، و85 عملية نسف لمنازل ومنشآت مدنية، معتبراً ذلك نهجا ممنهجا يهدف إلى توسيع الدمار ومعاقبة السكان جماعيا".

وحمّل المكتب الإعلامي "الاحتلال المسؤولية الكاملة عن التبعات الإنسانية والأمنية لهذه الانتهاكات"، مؤكدا أن "استمرارها يقوض فرص التهدئة ويقضي على الجهود الدولية للحفاظ على الاستقرار".

فيما دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والدول الوسطاء، ومجلس الأمن الدولي، إلى التحرك الفوري والفاعل لوقف الاعتداءات الإسرائيلية وإلزام تل أبيب بالالتزام ببنود اتفاق وقف إطلاق النار والبروتوكول الإنساني الملحق به.

طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
