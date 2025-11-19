المكتب الحكومي بغزة: 393 خرقا إسرائيليا و279 شهيداً منذ بدء وقف إطلاق النار

دان المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، بشدة استمرار القوات الإسرائيلية بخرق اتفاق وقف إطلاق النار، مشيرا إلى توثيق 393 خرقا حتى مساء 18 نوفمبر 2025 منذ دخول الاتفاق حيز التنفيذ، حيث أوضح بيان صادر عن المكتب أن "هذه الخروقات أسفرت عن ارتقاء 279 شهيدا من المدنيين، بينهم أطفال ونساء وكبار سن، وإصابة 652 آخرين بجروح متفاوتة، إضافة إلى اعتقال 35 مواطنا خلال عمليات التوغل والاقتحام".

كما لفت البيان إلى أن "اعتداءات الاحتلال تنوعت بين إطلاق نار مباشر على المنازل والمواطنين بلغت 113 حالة، و17 عملية توغل داخل المناطق السكنية والزراعية، إلى جانب 174 قصفا بريا وجويا ومدفعيا، و85 عملية نسف لمنازل ومنشآت مدنية، معتبراً ذلك نهجا ممنهجا يهدف إلى توسيع الدمار ومعاقبة السكان جماعيا".

وحمّل المكتب الإعلامي "الاحتلال المسؤولية الكاملة عن التبعات الإنسانية والأمنية لهذه الانتهاكات"، مؤكدا أن "استمرارها يقوض فرص التهدئة ويقضي على الجهود الدولية للحفاظ على الاستقرار".

فيما دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والدول الوسطاء، ومجلس الأمن الدولي، إلى التحرك الفوري والفاعل لوقف الاعتداءات الإسرائيلية وإلزام تل أبيب بالالتزام ببنود اتفاق وقف إطلاق النار والبروتوكول الإنساني الملحق به.