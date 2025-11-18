سوريا - لبنان - فلسطين

موسكو تنتقد قرار مجلس الأمن حول غزة: يتعارض مع القرارات الدولية


أعلنت الخارجية الروسية، أن مشروع القرار الأمريكي حول قطاع غزة الذي تبناه مجلس الأمن الدولي يتعارض مع القرارات الدولية التي تقضي بقيام دولة فلسطينية مستقلة.

وقالت الخارجية الروسية في بيان لها، اليوم الثلاثاء: "نضطر للتأكيد على أن قرار 2803 لا يمنح مجلس الأمن الدولي الصلاحيات المطلوبة للحفاظ على السلام والأمن وتتعارض مع روح صنع السلام والقرارات القانونية الدولية المعترف بها، التي تقضي بقيام دولة فلسطينية مستقلة بحدود عام 1967 عاصمتها القدس الشرقية، وهي تعيش بسلام وأمن مع إسرائيل".

وأوضحت أن "روسيا امتنعت عن التصويت آخذة بعين الاعتبار موقف قيادة السلطة الوطنية الفلسطينية والدول العربية والإسلامية المعنية التي أيدت المشروع الأمريكي، وكذلك تفاديا لاستئناف العنف والأعمال القتالية في قطاع غزة".

وأكد الخارجية الروسية أن "المهم الآن هو ألا يصبح القرار غطاء للتجارب الخارجة عن السيطرة على الأراضي الفلسطينية المحتلة، وألا يتحول إلى القضاء نهائيا على الحقوق المشروعة للفلسطينيين في تقرير المصير وآمال الإسرائيليين بالأمن والتعايش السلمي في المنطقة".

يذكر أن مجلس الأمن الدولي تبنى يوم الاثنين قرارا يدعم خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للتسوية في قطاع غزة، وصوتت إلى جانبه 13 دولة في المجلس مع امتناع روسيا والصين عن التصويت.

