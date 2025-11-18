لبنان.. أربعة شهداء بغارة إسرائيلية في مدينة صيدا

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، مساء الثلاثاء، عن استشهاد أربعة أشخاص بغارة إسرائيلية في مدينة صيدا.

وقال مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة في بيان، إن "غارة العدو الإسرائيلي على مخيم عين الحلوة في مدينة صيدا أدت في حصيلة أولية إلى استشهاد أربعة أشخاص".

وأضافت "سماع إطلاق رصاص داخل مخيم عين الحلوة، على اثر الغارة الاسرائيلية التي استهدفت محيط مسجد خالد بن الوليد داخل المخيم، فيما تهرع سيارات الإسعاف إلى المكان".