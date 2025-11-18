الفصائل الفلسطينية ترفض بالإجماع قرار مجلس الأمن حول غزة وتعتبره "شراكة دولية في الإبادة"

اصدرت القوى والفصائل الفلسطينية، بياناً مشتركاً، أكدت فيه تمسّكها الكامل بحق الشعب الفلسطيني في المقاومة والدفاع عن النفس، رافضةً قرار مجلس الأمن الأخير الذي تم تمريره بدفع أمريكي بشأن قطاع غزة.

ووصفت الفصائل، في بيان، القرار بانه "اداة للوصاية الدولية" و"شراكة عميقة في حرب الابادة" التي يشنها الاحتلال الاسرائيلي، معتبرة أن القرار يتجاوز المرجعيات الدولية ويهدف إلى فرض ترتيبات ميدانية خارج الإرادة الوطنية الفلسطينية.

وحذرت من :" ان اي قوة دولية يُراد نشرها في غزة بالصيغة المطروحة ، ستتحول الى شكل من اشكال الاحتلال الأجنبي الجديد أو الإدارة المفروضة، مما يحد من حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره.