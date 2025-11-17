أمين عام حزب الله: الوصاية الأمريكية على لبنان خطر كبير جدا

شدد الأمين العام لحزب الله اللبناني الشيخ نعيم قاسم، على أن الوصاية الأمريكية الكبيرة على لبنان خطر كبير جدا.

وأضاف الشيخ قاسم، خلال كلمة في ذكرى اغتيال القائد الإعلامي الشهيد محمد عفيف، أن "هذه الوصاية لا تعمل من أجل استقرار لبنان وليست وسيطا بل راعية للعدوان".

وصرح الشيخ قاسم بأنه عندما يلتقي معنا المبعوثون الدوليون يقولون الحق معكم، لكن إسرائيل متغولة وأمريكا تدعمها، وأفاد بأن العدوان الصهيوني هو المشكلة وليس المقاومة.

كما شدّد سماحة الشيخ نعيم قاسم على أن وحدة الصف اللبناني هي السبيل لردع العدوان الإسرائيلي واستعادة الحقوق، مؤكداً أنه يجب على الكيان الإسرائيلي الانسحاب من الأراضي اللبنانية، ووقف الاعتداءات، والإفراج عن الأسرى، مشيراً إلى قدرة اللبنانيين على التفاهم فيما بينهم بعيداً عن التدخلات الخارجية.

وحذّر الشيخ قاسم من خطورة ما يقوم به بعض الأطراف الذين يعملون لخدمة المشروع الإسرائيلي، مؤكداً أن ما يجري اليوم في لبنان ليس مجرد عدم تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار، بل هو عدوان موصوف يهدف للسيطرة على لبنان وتجريده من جميع مقومات القوة، سواء كانت عسكرية أو اقتصادية أو سياسية، وفرض السيطرة التامة على البلد.

وذكر أن ما يجري اليوم في لبنان ليس عدم تطبيق اتفاق وقف اطلاق النار بل عدوان إبتدائي يهدف إلى السيطرة على لبنان.

ودعا الشيخ قاسم إلى ضرورة تحصين الساحة من خلال مراقبة ما يبث على المستوى الإعلامي"، وأردف بالقول: "لا تستهينوا بالنتيجة التي حققها الإعلام المقاوم والإعلام المؤيد للمقاومة، وإلا لما استهدف".